2021 YKS (TYT) soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı? YKS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS (TYT) soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı? YKS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Bu yıl YKS sınavına 2 milyondan fazla kişi katılacak. Adaylar iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm için YKS sınavında (TYT-AYT-YDT) ter dökecek. YKS sınavından çıkan öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeden YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarına bakarak sınavının nasıl geçtiğine dair fikir sahibi olmak istiyor. Adaylar her sene olduğu gibi 2021 yılında da sınav biter bitmez YKS soru kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı mı sorusunu araştırmaya başlayacak. YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? YKS soru ve cevap anahtarları sınav bitiminden saatler sonra açıklanması bekleniyor.

2021 YKS (TYT) soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı? YKS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Bu yıl YKS sınavına 2 milyondan fazla kişi katılacak. Adaylar iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm için YKS sınavında (TYT-AYT-YDT) ter dökecek. YKS sınavından çıkan öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeden YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarına bakarak sınavının nasıl geçtiğine dair fikir sahibi olmak istiyor. Adaylar her sene olduğu gibi 2021 yılında da sınav biter bitmez YKS soru kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı mı sorusunu araştırmaya başlayacak. YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? YKS soru ve cevap anahtarları sınav bitiminden saatler sonra açıklanması bekleniyor. 2021 YKS sınav soruları ve cevapları son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağız.

2021 YKS sınavına bu yıl milyonlarca kişi katılacak. Adaylar sınavdan çıkar çıkmaz YKS sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Adaylar daha sınava girmeden 2021 YKS soru kitapçığı cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki 2021 YKS soru kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı mı? 2021 YKS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır. İşte milyonlarca kişinin merak ettiği sorunun yanıtı...

2021 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

2021 YKS sınavına girenler YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki 2021 YKS soru kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav oturumunun birmesinden sonra bir kaç saat içinde açıklanabilir. Ayrıca YKS 3 oturumda yapıldığı için YKS soru ve cevap anahtarnın yayınlanması için pazar günkü son oturumun bitmesi de beklenebilir.

2021 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI SINAV BİTİMİNDE AÇIKLANACAK

2021 YKS soruları ve cevapları YKS sınavlarının bitmesinin ardından ÖSYM tarafından yayınlnacak YKS soru kitapçığı ve cevap anahtaları ÖSYM'nin duyurusunun ardından sitemizden erişebilirsiniz. YKS sınavına katılan adaylar sınav sonuçarını beklemeden yayınlanan soru ve cevap anahtarları ile sınavda aşağı yukarı kaç puan alacaklarını hesaplayabilecekler.

TYT-AYT-YDT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYT 26 Haziran'da yapılacak. 2021 YKS TYT saat 10.15'te başlayacak.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. 2021 YKS AYT saat 10.15'te başlayacak.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. 2021 YKS YDT saat 15.45'te başlayacak.

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak." diye konuştu.

SINAVLARDA KAÇ KİŞİ GÖREV ALACAK?

Sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alacak.

YKS'YE DEZENFEKTAN GÖTÜRÜLÜR MÜ?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sınavına el dezenfektanı alınır mı? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek."

YKS'DE EMANETÇİ AÇIK OLACAK MI?

2021 YKS sınavına girerken yanlarında getirecekleri eşyaları kime bırakacaklarını düşünen adaylar YKS'de eşya emanetçileri olacak mı? sorusunu soruyor. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir.[6] Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[6] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.