2021 sigara fiyatları nelerdir?

Sigara kullanımı günden güne artış göstermektedir. Bunun yanı sıra sigara fiyatlarına da belli dönemlerde zamlar yapılmaktadır. Peki 2021 yılında son sigara fiyatları nelerdir? Sigaraya zam yapıldı mı? Kent, Lark, Parliament, Muratti, Winston Uzun, Winston Light, Camel, Marlboro ne kadar oldu?

Sigara tüketiminde üst sıralarda bulunan Türkiye, günden güne sigara içen kişi sayısında da artışın fazlaca yaşandığı ülkeler arasındadır. Sigara fiyatlarında da ciddi artışın yaşandığı Türkiye'de, son sigara fiyatları birçok kişi tarafından oldukça merak edilemektedir. İşte tüm detayları ile sigara fiyatları…

Yıl içinde iki kere zamlanan sigara fiyatları, birçok kişi tarafından internette araştırılan konuların başında gelmektedir. Birçok farklı markanın birbirinden farklı sigara çeşitleri marketlerde, tekel bayilerinde ve bakkallarda kolaylıkla satılmaktadır. Sigara tüketimin oldukça fazla olduğu ülkemizde belli düzenlemeler ile bu oranın azaltılması amaçlanıyor. Sigara fiyatlarına yapılan zamlarda bu noktada yapılan çalışmalardan biri. Fakat her ne kadar sigara fiyatları artsa da, sigara tüketiminde düşüş gözlemlenmektedir.

Güncel sigara fiyatları ise şöyledir;

Marlboro sigara fiyatları

Marlboro Uzun Fiyatı18,00 TL

Marlboro Kısa – Box Fiyatı18,00 TL

Marlboro Light Touch – Uzun Fiyatı16,00 TL

Marlboro Light Touch – Kısa Fiyatı16,00 TL

Marlboro Edge Blue Fiyatı16,00 TL

Marlboro Edge Sky Fiyatı16,00 TL

Marlboro Touch One Fiyatı17,00 TL

Marlboro Touch Blue Fiyatı17,00 TL

Marlboro Touch Gray Fiyatı17,00 TL

Marlboro Touch Aqua Fiyatı17,00 TL

Camel sigara fiyatları

Camel Uzun Fiyatı15,00 TL

Camel Kısa – Box Fiyatı15,00 TL

Camel Kısa – Soft Fiyatı15,00 TL

Camel White Fiyatı15,00 TL

Camel Brown Fiyatı15,00 TL

Camel Black Fiyatı15,00 TL

Camel Deep Blue – Uzun Fiyatı15,00 TL

Camel Deep Blue – Kısa Fiyatı15,00 TL

Camel Blue Fiyatı15,00 TL

Camel Dark Blue Fiyatı15,00 TL

Camel Line Fiyatı15,00 TL

Camel Rework Fiyatı15,00 TL

Camel Slender Fiyatı14,50 TL

Camel Slender Gray Fiyatı14,50 TL

Winston sigara fiyatları

Winston Uzun Fiyatı16,00 TL

Winston Kısa – Box Fiyatı16,00 TL

Winston Kısa – Soft Fiyatı16,00 TL

Winston Light – Uzun Fiyatı16,00 TL

Winston Light – Kısa Fiyatı16,00 TL

Winston Süper Light Fiyatı16,00 TL

Winston Süper Light Slim Fiyatı16,00 TL

Winston Light Slim Fiyatı16,00 TL

Winston One Fiyatı15,00 TL

Winston Dark Blue Fiyatı15,00 TL

Winston Deep Blue Fiyatı15,00 TL

Winston Xsence Blue Fiyatı15,00 TL

Winston Xsence One Fiyatı15,00 TL

Winston Slender Rework Fiyatı15,00 TL

Winston Slender 4 Fiyatı15,00 TL

Winston Slender 7 Fiyatı15,00 TL

Muratti sigara fiyatları

Muratti Rosso Fiyatı16,00 TL

Muratti Azure Fiyatı16,00 TL

Muratti Tone Fiyatı16,00 TL

Muratti Mode Fiyatı16,00 TL

Muratti Mone Fiyatı16,00 TL

Muratti S-Mode Fiyatı16,00 TL

Muratti S-One Fiyatı16,00 TL

Muratti Blue Fiyatı15,00 TL

Parliament sigara fiyatları

Parliament Night Blue Kısa Fiyatı18,50 TL

Parliament One Fiyatı18,50 TL

Parliament Aqua Fiyatı18,50 TL

Parliament Aqua Blue – Kısa Fiyatı18,50 TL

Parliament Gray Fiyatı18,50 TL

Lark sigara fiyatları

Lark Uzun Fiyatı15,00 TL

Lark Kısa Fiyatı15,00 TL

Lark Mode Blue Fiyatı14,50 TL

Lark Reserve Fiyatı14,50 TL

Chesterfield sigara fiyatları

Chesterfield Fiyatı14,50 TL

Chesterfield Blue Fiyatı14,00 TL

Chesterfield Gray Fiyatı14,00 TL

Chesterfield Mode Navy Fiyatı14,00 TL

L&M sigara fiyatları

L&M Uzun Fiyatı14,50 TL

L&M Kısa Fiyatı14,50 TL

L&M Blue Line Fiyatı14,50 TL

L&M Mode Red Fiyatı14,00 TL

Monte Carlo sigara fiyatları

Monte Carlo Fiyatı14,50 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı14,00 TL

LD sigara fiyatları

LD Fiyatı14,00 TL

Rothmans sigara fiyatları

Rothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

Kent sigara fiyatları

Kent Switch Fiyatı16,00 TL

Kent Blue Fiyatı15,00 TL

Kent Gray Fiyatı15,00 TL

Kent White Fiyatı15,00 TL

Kent D Range Switch Fiyatı 15,00 TL

Kent D Range Grey Fiyatı15,00 TL

Kent D Range Blue Fiyatı15,00 TL

Kent N Range Black Fiyatı18,00 TL

Kent N Range Gray Fiyatı18,00 TL

Viceroy sigara fiyatları

Viceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 14,50 TL

Viceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 14,50 TL

Viceroy Switch Fiyatı 14,50 TL

Viceroy Switch Mentollü Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall sigara fiyatları

Pall Mall Kırmızı Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall Mavi Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall Turuncu Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall Siyah Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall Amber Fiyatı 14,50 TL

HD Grubu sigara fiyatları

HD Blue Slims Family Fiyatı12,00 TL

HD Katıksız Red Kısa Fiyatı11,50 TL

HD Katıksız Red Uzun Fiyatı11,50 TL

HD Blue Kısa Fiyatı11,50 TL

HD Blue Uzun Fiyatı11,50 TL

President Kısa Fiyatı11,50 TL

President Uzun Fiyatı11,50 TL

President Katıksız Fiyatı11,50 TL

President Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı11,00 TL

Medley Kısa Family Fiyatı11,00 TL

Vigor Cerulean Kısa Fiyatı11,50 TL

Vigor Cerulean Uzun Fiyatı11,50 TL

Vigor Cerulean Slims Fiyatı11,50 TL

MMC Kısa Family Fiyatı11,00 TL

Violet Menthol Slims Fiyatı15,00 TL

Hazar Kısa Family Fiyatı10,00 TL

Point Blue Slims Fiyatı10,00 TL

Winner Slims Family Fiyatı12,50 TL

Winner Kısa TF – Rouge Fiyatı11,00 TL

Tekel 2000 sigara fiyatları

Tekel 2000 Fiyatı (Tüm Ürünler) 12,00

TLTekel 2001 sigara fiyatları

Tekel 2001 Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

Samsun 216 sigara fiyatları

Samsun Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

Samsun 216 Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

Maltepe sigara fiyatları

Maltepe Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

Lucky Strike sigara fiyatları

Lucky Strike Fiyatı 11,50 TL

Vogue sigara fiyatları

Vogue Mavi Fiyatı14,00 TL

Vogue Yeşil Mentollü Fiyatı14,00 TL

Salem sigara fiyatları

Salem Fiyatı12,50 TL

Anadolu sigara fiyatları

Anadolu Sigara Fiyatı8,50 TL

Imperial Tabacco sigara fiyatları

Davidoff Burgundy PL Fiyatı 17,00 TL

Davidoff Ivory PL Fiyatı17,00 TL

Davidoff One PL Fiyatı17,00 TL

Davidoff Ivory Slims Fiyatı18,00 TL

Davidoff Blue Slims Fiyatı18,00 TL

Davidoff One Slims Fiyatı18,00 TL

Davidoff C-Line Blue Fiyatı14,00 TL

Davidoff C-Line Grey Fiyatı14,00 TL

Imperial Classic Red SL Fiyatı13,00 TL

Polo Slims Blue Fiyatı14,00 TL

Polo Slims Grey Fiyatı14,00 TL

Bianca Rose Slims Fiyatı15,00 TL

West Blue KS Fiyatı11,00 TL

West Blue SL Uzun Fiyatı14,00 TL

West Grey KS Fiyatı11,00 TL

West Navy Blue KS Fiyatı11,00 TL

West One KS Fiyatı11,00 TL

West Red KS Fiyatı13,00 TL

West Navy Line Fiyatı13,00 TL

Sigara bırakma yolları

Her ne kadar sigara kullanımı günden güne artsa da çeşitli yollarla sigara kullanımını düşürmekte mümkün. Sadece aktif olarak sigara içenlerin değil, pasif içicilerinde sigaradan etkilendiği bilinen bir gerçek. Bu sebeple sigara kullanımın azaltılması, yaşanabilecek problemlerin de azaltılması anlamına gelmektedir. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler Sigara Bırakma Poliklinikleri ve Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Hattı ile bu adımı gerçekleştirebilirler.

