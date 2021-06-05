2021 KYK öğrenim kredisi yapılandırma başvurusu nereden yapılır? AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yeni borç yapılandırma paketi yasalaştı. 2021 yılı borç yapılandırma paketi KYK kredi borcu olan binlerce kişiyi sevindirdi. KYK öğrenim kredisi ve katkı kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak. KYK borç yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyenler KYK borç yapılandırma başladı mı, KYK öğrenim ve katkı kredisi yapılandırma başvurusu nereye yapılır gibi soruları sormaya başladı. İşte KYK borç yapılandırmaya dair detaylar...

2020 yılında çıkan ve milyonlarca kişinin yararlandığı borç yapılandırma fırtasını kaçıranlar için bir paket daha çıkarıldı. AK Parti tarafından hazırlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 2021 borç yapılandırmadan binlerce KYK borçlusu da yararlanacak. Mezun olduktan sonra kredi borçları ile hayata bir adım geriden başlamak zorunda kalanlar yeni yapılandırma fırsatını kaçırmak istemiyor. Peki 2021 KYK öğrenim kredisi yapılandırma başvurusu nereden yapılır? KYK borç yapılandırma başladı mı?

2021 KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞLADI MI?

KYK öğrenim kredisi ve katkı kredisi borçluları yıllar geçtikçe borçların faizleri altında ezildi. Mezun olduktan sonra iş bulamayanlar borçlarını ödeyemedi ve borçları katlanarak arttı. KYK kredi borcu olanlar 2021 borç yapılandırma paketi ile borçlarının faiz yükünden kurtulacak. Peki KYK borç yapılandırma başladı mı? Yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

2021 KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

KYK BURSU BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR MU?

KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak konusu olmuşken, ödeme yapmayan kişilerin borçlarına her ay 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Borcu olan vatandaşlar KYK borcu silinecek mi merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

2021 BORÇ YAPILANDIRMA NEREDEN VE NASIL YAPILIR

Yasa ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulmak isteyenler 2021 borç yapılandırma başvuruları nereden yapılacak? sorusunu soruyor. Borçlular Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek.

BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR

2021 yılında milyonlarca kişinin faydalanmasının beklendiği borç yapılandırması birçok alanda borcu olan vatandaşları kapsıyor.

* Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

* 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

* Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

* Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

* Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

* İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.