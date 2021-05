2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan bayramı nedeniyle tatili evlerinde geçiren vatandaşlar şimdiden kurban bayramı için plan yapmaya başladı. Normalleşme süreci ile Kurban Bayramında herhangi bir yasak beklenmezken kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı da merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı tatili 2021'de kaç gün olacak? Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2021 yılında milyonlarca Müslüman Ramazan ayını ve Ramazan bayramını tam kapanma tedbirleri nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda kaldı. Tam kapanma ile vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilini de gönlünce değerlendiremedi. Tatil planlarını Kurban Bayramı dönemine bırakan vatandaşlar Kurban Bayramı tatil süresin araştırmaya başladı. Vatandaşlar kurban bayramı tatili kaç gün, kurban bayramı tatili 9 gün mü gibi sorular sormaya başladı. İşte Kurban Bayramı tatiline dair detaylar...

2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı bu yıl 2021'de 19 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 19 Temmuz Pazaretesiye denk gelen kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar kurban bayramı tatili 9 gün mü diye araştırmaya başladı. Kurban Bayramında arefe yarım gün, 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil olacak. Yani toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu. Hafta sonuları tatilleri ile birlikte kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına vaka sayılarına göre karar verilecek. Ancak tahminlere göre Kurban Bayramında tam gün sokağa çıkma yasağı beklenmiyor.

Kurban Bayramı nedir?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren üç veya dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

2021 yılı resmi tatilleri

Yılbaşı

1 Ocak, 2021 cuma gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2021'de cuma gününe denk geliyor.

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs, 2009 cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı

2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2021'de çarşamba gününe denk düşüyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı

2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2021'de pazartesi günü olacak.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2021'de cuma gününe denk geliyor.

