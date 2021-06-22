2021 Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı resmi tatili kaç gün oldu?

2021 Kurban bayramı tatili 9 gün mü? 2021 Kurban bayramına sayılı günler kala tatil planı yapmayı düşünen vatandaşlar kurban bayramı resmi tatili kaç gün oldu sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı tatilinden hemen önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün denk gelmesi de kafaları karıştırdı. Peki 2021 Kurban bayramı tatili 9 gün mü olacak yoksa 11 gün mü olacak? 2021 kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair henüz resmi bir karar verilmedi. Ancak tahminlere göre 2021 kurban bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor. Kurban bayramı resmi tatili ise 4,5 gün olacak.

2021 Kurban bayramı tatili 9 gün mü? 2021 Kurban bayramına sayılı günler kala tatil planı yapmayı düşünen vatandaşlar kurban bayramı resmi tatili kaç gün oldu sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı tatilinden hemen önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün denk gelmesi de kafaları karıştırdı. Peki 2021 Kurban bayramı tatili 9 gün mü olacak yoksa 11 gün mü olacak? 2021 kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair henüz resmi bir karar verilmedi. Ancak tahminlere göre 2021 kurban bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor. Kurban bayramı resmi tatili ise 4,5 gün olacak.

Koronavirüs kısıtlamalarında nbunalan vatandaşlar yasakların dakalkamsıyla kurnab bayramında tatil yapmak için planlara şimdiden başladı. Vatandaşlar tatil planı yapmadan önce 2021 kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak?

2021 Kurban bayramı tatili 9 gün mü oldu?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene Kurban bayramı 20 Temmuz'da başlayacak. Kurban Bayramı arefesi ise 19 Temmuz. 19 Temmuz yarım gün tatil olacak ve devam eden günlerde 23 Temmuz cumaya kadar resmi tatil olacak. Kurban bayramı resmi tatili 4.5 gün olacak? Kamu çalışanları için ise kurban bayramı tatili 9 gün olacağı tahmin ediliyor. Kurban bayramı 16 Temmuz Cuma mesai bitiminden sonra başlayacak ve 25 Temmuz'da sona erecek. Çalışanlar 26 Temmuz'da iş başı yapacak.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olmayacak. Sokağa çıkma yasakları tüm günlerde 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

2021 Kurban bayramından hemen önceye denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedneiyle Kurban bayramı tatilinin 11 güne çıkması olasılığı gündeme geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatiliyle birleştirilen kurban bayramı 11 gün olarak kutlnacak mı? Konu ile ilgili Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yazılı açıklamada bulundu. Baran 11 gün Kurban Bayramı tatilinin gündeme geldiğine işaret etti. Baran 11 gün olması gündeme gelen Kurban Bayramı tatilinin üretim ve ihracata darbe vuracağını belirtti.

2021 Kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak?

2021 Kurban bayramı tatilinin 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilerek 11 gün olacağı gündeme geldi. Ancak bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağı tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk geliyor. Cuma gününde ise izin kullanıp isteyenler tatillerini 11 güne çıkarabilirler. Yıllık izinden 1 gün izin kullanarak 9 günlük Kurban bayramı tatili 11 güne çıkartılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.