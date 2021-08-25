2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri başladı mı?

2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine çıkarmak için yüz binlerce aday 2021 DGS sınavında ter döktü. 2021 DGS sınavının sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla binlerce kişi tercih yapmak için sabırsızlanıyor. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS üniversite tercihleri başladı mı? İşte 2021 DGS tercihlerine ilişkin yaşanan son gelişmeler...

2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine çıkarmak için yüz binlerce aday 2021 DGS sınavında ter döktü. 2021 DGS sınavının sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla binlerce kişi tercih yapmak için sabırsızlanıyor. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS üniversite tercihleri başladı mı? İşte 2021 DGS tercihlerine ilişkin yaşanan son gelişmeler...

2021 DGS sınavına girerek üniversite eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmak isteyen adaylar tercih yapmak için sabırsızlanıyor. ÖSYM'nin geniş katılımlı sınavlarından biri olan DGS sınavının sonuçları 11 Ağuıstos'ta açıklanmıştı. Aradan geçen günlere rağmen DGS tercihleri ile ilgili resmi bir açıklama gelmemesi adayların meraklı bekleyeşini arttırdı. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS üniversite tercihleri başladı mı?

2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilşkin ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl yapılan DGS tercihlerine göz attığımız zaman tercihlerin 25 Eylül'de başladığını 2 Ekim'de son bulduğunu gödüyoruz. 2021 yılında da benzer tarihlerde tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

2021 DGS'ye kaç kişi girdi?

DGS başvurularının sona erdiği süreçte ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın başvurduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl 389 bin 243 adayın katıldığı 2020 DGS'de sınavı geçerli sayılan 353 bin 86 adayın yüzde 66,5'i MYO'dan, yüzde 33,5'i AÖF ön lisans programlarından mezun oldu.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana

yazacaklardır.

Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir.

Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır.

Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

2021 DGS ek yerleştirme yapıalcak mı?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

2021 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

DGS ek yerleştirmeler için öncelikle 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021 DGS ek yerleştirme ücretli mi?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır.

2021 DGS ek yerleştirme ücretli ne kadar?

2021 yılında DGS ek yerleştirme ücreti 25 TL'dir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.