Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05'te bitecek. Tam kapanma ile yüz yüze yapılması planlanan sınavlar da ileri tarihe ertelendi. 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan ALES/1 sınavına dair bilinmezlik sürüyor. Peki 2011 ALES/1 sınavı ertelendi mi? 2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05'te bitecek. Tam kapanma ile yüz yüze yapılması planlanan sınavlar da ileri tarihe ertelendi. 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan ALES/1 sınavına dair bilinmezlik sürüyor. Peki 2011 ALES/1 sınavı ertelendi mi? 2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

Artan vaka sayılarını düşürmek için ülke genelinde tam kapanma uygulamasına gidildiği açıklandı. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05'te bitecek. Bu süre içinde ÖSYM sınavları olanlarda sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı. ALES sınavı da 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu. ALES/1 sınavına girmek için hazırlık yapanlar 2021 ALES/1 ertelendi mi? 2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? sorusunu sormaya başladı.

2021 ALES/1 ertelendi mi?

ALES sınavına girecek olan binlerce kişi tam kapanla ile ALES'in ertelenip ertelenmeyeceği merak ediyor. ALES/1 için ÖSYM'den henüz erteleme duyurusu yapılmadı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesinde ÖSYM sınavlarına girecek olan adaylar ile ilgili bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde sınava girecek adaylar sokapa çıkma kıstılşamasından muaf tutulur deniliyor. Böyle bir madde varken ALES'in iptal edilmeyeceği düşünülüyor. Genelgede şöyle deniliyor: ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak.

2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES'in ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlar altında ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktı. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor. Sınavın sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde-2/ Geçici Madde-6/1 “Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir”' hükmü uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında yeni kayıtlar ile kayıt yenilemelerinde ALES geçerlilik süreleri ALES sonuç açıklanma tarihi 27.09.2017-öncesi ile 27.09.2017-sonrası için 5 (Beş) yıl geçerli olacak.

MEB yüz yüze sınavları ertelemişti

MEB 3 mayısta yapılması planlanan sınavlar ne zamana ertelendiğini duyurdu. MEB'den yapılan açıklama şöyle; Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir."

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