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TIMETURK / GENEL / 2021-2022 KYK yurdu aylık 570 TL yardım? KYK yurtları yemek yardımı ne kadar?

2021-2022 KYK yurdu aylık 570 TL yardım? KYK yurtları yemek yardımı ne kadar?

2021-2022 KYK yurdu aylık 570 TL yardım? KYK yurtları yemek yardımı ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan üniversitelere ve eğitimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan “2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada KYK yurtları ile ilgili yaptığı değerlendirmede Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.' dedi. Erdoğan ayrıca KYK yurtlarında öğrencilere yardım yapıldığını da dile getirdi.

1 Saat Önce
2021-10-05 15:35:10
2021-2022 KYK yurdu aylık 570 TL yardım? KYK yurtları yemek yardımı ne kadar?

2021-2022 KYK yurdu aylık 570 TL yardım? KYK yurtları yemek yardımı ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan üniversitelere ve eğitimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan “2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada KYK yurtları ile ilgili yaptığı değerlendirmede Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.' dedi. Erdoğan ayrıca KYK yurtlarında öğrencilere yardım yapıldığını da dile getirdi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yüz yüze eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Eroğan KYK yurları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir." dedi. Eroğan öğrencilere KYK yurtlarında aylık olarak yardım yapıldığını da belirtti.

2021-2022 KYK yurdu aylık 570 TL yardım?

KYK yurdunda kalan öğrencilere devlet her öğrenciye kahvaltı ve akşam yemeği için günlük yemek yardımı yapmaktadır. Beslenme yardımı her yıl değişkenlik gösteriyor. Her yıl artan beslenme ve yemek yardımı geçen sene 480 TL civarındaydı. KYK yurtlarında kalanlar beslenme yardımı ile yemeklerini ücretsiz olarak alabilirler.

KYK yemek yardımı 2020-2021

KYK yemek yardımı 2020-2021 yılında aşağıdaki gibiydi...

Kahvaltı için (günlük) 5,00 TL

Akşam yemeği için (günlük) 11,00 TL

Toplam günlük yemek yardımı 16,00 TL

Toplam aylık yemek yardımı 480 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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