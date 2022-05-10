2017 yılı Ocak-Şubat-Mart'ta doğanlara 1. sınıfa kayıt zorunlu yaptıracak mı? 2017 Ocak-Şubat-Mart ayında doğan çocuklar tekrar anasınıfına kayıt olabilir mi? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala aileler şimdiden çocuklarının okula kayıt planlarını yapmaya başladı. İlkokula yeni başlayacak olan öğrenciler heyecanla kayıt olmayı beklerken aileler de kayıt döneminin bir sene daha ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki 2017'de doğan çocuklara ilkokul kaydı zorunlu mu? 2017 yılı Ocak-Şubat-Mart'ta doğanlara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu?

2017 yılı Ocak-Şubat-Mart'ta doğanlara 1. sınıfa kayıt zorunlu yaptıracak mı? 2017 Ocak-Şubat-Mart ayında doğan çocuklar tekrar anasınıfına kayıt olabilir mi? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala aileler şimdiden çocuklarının okula kayıt planlarını yapmaya başladı. İlkokula yeni başlayacak olan öğrenciler heyecanla kayıt olmayı beklerken aileler de kayıt döneminin bir sene daha ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki 2017'de doğan çocuklara ilkokul kaydı zorunlu mu? 2017 yılı Ocak-Şubat-Mart'ta doğanlara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için aileler çocuklarını okula kaydettirp kaydettirmemenin hesabını yapıyor. Çocuklarının gelişimlerine göre bir karar verecek olan aileler hangi aydaki çocuklara 1. sınıf kayıtlarının zorunlu olduğunu araştırıyor. 2016 Şubat ayında doğanların 1. sınıfa kayıtları zorunlu olacaktır ve bu kayıt işlemleri ertelenemez. Peki 2017 yılı Ocak-Şubat-Mart'ta doğanlara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu? 2017 yılı Ocak-Şubat-Mart'ta doğan çocukların ilkokula kayıtları ertelenebilir mi?

2017 yılı Ocak-Şubat-Mart'ta doğanlara 1. sınıfa kayıt zorunlu yaptıracak mı?

2022-2023 eğitim yılının kayıt ayında yani Eylül ayında 2017 yılının Ocak-Şubat-Mart ayında doğan çocuklara 1. sınıf zorunlu değil. Mart ayında doğanlar 66 aylık, Şubat ayında doğanlar 67 aylık, Ocak ayında doğanlar da 68 aylık olacak. Bu aylarda olan çocukların veli isterse 1. sınıfa kaydı yapılır.

2017 Ocak-Şubat-Mart ayında doğan çocuklar tekrar anasınıfına kayıt olabilir mi?

Bir önceki sene anasınıfına giden 2017 Ocak-Şubat ve Mart doğumlu çocuklar 1. sınıfa kayıt olmaz ise anasınıfına yeniden devam edebilirler. 2022-2023 eğitim öğretim yılı kayıt döneminde 71 aylık olacaktır. 71 aylık çocuklar için okula kayıt zorunludur ancak veli dilekçesi ile kayıt bir yıl daha ertelenebilir.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında hangi ayda doğanlara 1. sınıf zorunlu?

Yüz binlerce öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim senesinde okullarına kayıt yaptıracak. Okul hayatına başlaycak olan miniklerin de hangi ayda kayıtlarının zorunlu olduğu aileler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde Eylül kayıt dönemi ile birlikte 66 aylık olan çocuklar velilerin isteği ile 1. sınıfa başlayabiliyor. 79 ve 80 ayık olan çocukların ilkokula kayıtları ise ertelenemez. Çocuklarınızın ilkokula kayıt zorunluluğunu öğrenmek için aşağıdaki resme tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.

İlkokul nedir?

İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilk öğretimi ifade eder. Türkiye'de ilkokul; Anaokulu'ndan sonra, Ortaokul'dan öncedir. 4 yıllık eğitim verilir. Sadece 4. sınıf öğrencilerine ödül belgesi (taktir belgesi vb.) verilir.

1997 öncesinde zorunlu öğrenim çağındaki çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okuldu. 1997 yılında çıkartılan ve sekiz yıl zorunlu eğitimi öngören yasadan sonra ilkokul, ortaokulla birleştirilerek "ilköğretim okulu" adını almıştır. 2012 yılında yapılan düzenlemelerden sonra; öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilmiştir.