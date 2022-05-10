2022-2023 okul kayıt yaşı | 2016 Ekim ayında doğan çocuklara 1. sınıf kayıt zorunlu mu? 2016 Ekim-Kasım-Aralık'ta doğanlara ilkokula kayıt isteğe bağlı mı? Yeni eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci okullarına kayıt yaptıracak. Aileler de kayıt döneminde çocuklarının okula kayıt yaşının gelip gelmediğini merak ediyor. Ülkemizde ilkokul kayıtları çocukların hangi yıl ve hangi ayda doğduklarına göre hesaplanıyor. Peki 2016 yılında Ekim ayında doğan çocuklara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı? 2016 Kasım ve Aralık doğumluların okula kaydı ertelenir mi?

2022-2023 okul kayıt yaşı | 2016 Ekim ayında doğan çocuklara 1. sınıf zorunlu mu? 2016 Ekim-Kasım-Aralık'ta doğanlara okula kayıt isteğe bağlı mı? Yeni eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci okullarına kayıt yaptıracak. Aileler de kayıt döneminde çocuklarının okula kayıt yaşının gelip gelmediğini merak ediyor. Ülkemizde ilkokul kayıtları çocukların hangi yıl ve hangi ayda doğduklarına göre hesaplanıyor. Peki 2016 yılında Ekim ayında doğan çocuklara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı? 2016 Kasım ve Aralık doğumluların okula kaydı ertelenir mi?

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala veliler çocuklarının okula kayıt yaşının gelip gelmediğini yaş ve ay olarak hesaplamaya başladı. 1. sınıfa kayıt yaptıracak olan aileler çocuklarının kayıtlarının ertelenip ertelenmeyeceğini de merak ediyor. Bilindiği gibi ülkemizde 69. aydan gün almış olan çocukların okula kayıtları zorunlu olarak başlıyor.

2022-2023 okul kayıt yaşı

2022-2023 eğitim öğretim yılında yüz binlerce birinci sınıf öğrencisinin 1. sınıftaki eğitimleri başlayacak. Çouklarını okula yazdırmak istemeyen, daha erken olduğunu düşünen veliler 2016'da hangi ayda doğanlara 1. sınıf zorunlu sorusuna yanıt arıyor. 2022-2023 döneminde kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

2016 Ekim ayında doğan çocuklara 1. sınıf kayıt zorunlu mu?

2016 yılında Ekim ayında dünyaya gelen bir çocuk 2022-2023 eğitim öğretim yılı kayıt döneminde 71 aylık olacaktır. 71 aylık çocuklar için okula kayıt zorunludur ancak veli dilekçesi ile kayıt bir yıl daha ertelenebilir.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında hangi ayda doğanlara 1. sınıf zorunlu?

Yüz binlerce öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim senesinde okullarına kayıt yaptıracak. Okul hayatına başlaycak olan miniklerin de hangi ayda kayıtlarının zorunlu olduğu aileler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde Eylül kayıt dönemi ile birlikte 66 aylık olan çocuklar velilerin isteği ile 1. sınıfa başlayabiliyor. 79 ve 80 ayık olan çocukların ilkokula kayıtları ise ertelenemez.

2016 Ekim-Kasım-Aralık'ta doğanlara ilkokula kayıt isteğe bağlı mı?

2016'nın Eylül ayında doğan çocuklar için 1. sınıf kayıtları zorunludur. 2016 Ekim, Kasım ve Aralık ayında dünyaya gelen çocuklar için de 1. sınıf zorunlu ancak veli dilekçesi ile kayıt bir yıl ertelenebilir. Çocuklarının okula başlama dönemini öğrenmek isteyen aileler aşağıdaki resme tıklayarak okula başlama ayını hesaplayabilirler.

İlkokul nedir?

İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilk öğretimi ifade eder. Türkiye'de ilkokul; Anaokulu'ndan sonra, Ortaokul'dan öncedir. 4 yıllık eğitim verilir. Sadece 4. sınıf öğrencilerine ödül belgesi (taktir belgesi vb.) verilir.

1997 öncesinde zorunlu öğrenim çağındaki çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okuldu. 1997 yılında çıkartılan ve sekiz yıl zorunlu eğitimi öngören yasadan sonra ilkokul, ortaokulla birleştirilerek "ilköğretim okulu" adını almıştır. 2012 yılında yapılan düzenlemelerden sonra; öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilmiştir.