20 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022- 20 bin atama ne zaman yapılacak? soruları şu sıralar atama bekleyen on binlerce öğretmen adayı tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama ile öğretmen atamalarına ilişkin beklenen duyuruyu yaptı. Erdoğan 20 bin öğretmen ataması için düğmeye basıldığını belirtti. Atanmanın hayalini kuran öğretmen adayları da branş ve kontenjan dağılımının ne zaman belli olacağını merak etmeye başladı. Peki 2022 yılı 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022- 20 bin atama ne zaman yapılacak? soruları şu sıralar atama bekleyen on binlerce öğretmen adayı tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama ile öğretmen atamalarına ilişkin beklenen duyuruyu yaptı. Erdoğan 20 bin öğretmen ataması için düğmeye basıldığını belirtti. Atanmanın hayalini kuran öğretmen adayları da branş ve kontenjan dağılımının ne zaman belli olacağını merak etmeye başladı. Peki 2022 yılı 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemlşi açıklamalar geldi. Erdoğan milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur zamları ve asgari ücret zamlarına dair açıklama yaptı ve ardından öğretmen adaylarının merakla beklediği atamalara ilişkin konuştu. Erdoğan "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından atama branş ve kadro dağılımı merak edilip araştırılmaya başlandı.

20 bin atama ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen atamalarına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Özer açıklamasında "Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar." demişti. Özer daha sonra "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

2022- 20 bin atama ne zaman yapılacak?

Özer açıklamasında "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz." dedi. Özer açıklamasında şunları belirtti "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.