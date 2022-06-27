20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022-20 bin öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu?

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 yılı 20 bin öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Erdoğan atama bekleyen milyonlarca öğretmen adayını sevindirdi. Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 yılı 20 bin öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Erdoğan atama bekleyen milyonlarca öğretmen adayını sevindirdi. Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin de binlerce öğretmeni sevindirecek açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen atamasına ilişkin tarih henüz net değil ancak Bakan Özer konuya dair daha önce yaptığı açıklamada atama zamanına dair detay vermişti. Özer açıklamasında "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" demişti.

2022-20 bin öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı henüz belli değil. Bakan Özer, "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu. .