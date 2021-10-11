2 yaş dönemi anne ve babaları oldukça zorlar. Bu yaşta çocuklarda inatlaşma, tutturma, istediği olmayınca hırçınlaşma gibi davranışlar ortaya çıkar. Ebeveynler bu tutumlar karşısında ne yapacaklarını bilemez bir hale gelirler. 2 yaş sendromuyla nasıl başa çıkılır? Sizler için araştırdık...



2 yaş sendromu gelişim evrelerinden biridir. Bu dönemde çocuğunuz bebeklik döneminden çıkar ve çocukluk dönemine adım atar. Doğal olarak kendilerini bir birey olarak kabul ettirmeye çalışırlar. Bireyselleşmenin ilk adımı olarak görülen iki yaş sendromunda çocuklarda inat, öfke nöbetleri, agresif tavır, her şeye hayır deme ve itiraz etme, bağırma ve istediğini elde edene kadar huzursuz davranma gibi davranışlar görülür. Anne ve babalar bu davranışlar karşısında oldukça zorlanırlar. Çocuklar bu dönemde kendi kişiliklerini ortaya koymaya çalışırlar. Genellikle bu tavırlar karşısında anne ve babalar çocuğun şımardığını düşünür ve çocuğa sert tepkiler gösterir. Bu da çocuğun aileyle çok daha fazla zıtlaşmasına neden olabilir.

2 yaş sendromunda çocuk ne gibi belirtiler gösterir?

2 yaş sendromunda çocuklar kendilerini dış dünyaya kabul ettirme uğraşı içerisinde olurlar. Duygusal olarak tam olarak gelişmedikleri ve kelime hazneleri sınırlı olduğu için isteklerini ağlayarak ifade etme eğilimindedirler. Anne ve babalarına karşı sürekli itiraz eder, kendi isteklerinin olmasını isterler. İstekleri yerine getirilmeyince de öfke nöbetleri yaşarlar.

Çocuklar kendilerini dünyanın merkezinde görürler. Bu yüzden bencil ve dürtüsel davranışlar sergilemeleri normaldir.

2 yaş sendromu yaşayan bir çocuğa ebeveynleri nasıl yaklaşmalı?

2 yaş sendromu yaşayan bir çocuğunuz varsa saldırganlığa enerji ayırmasını engelleyebilirsiniz. Enerjisini başka alanlara yönlendirip oralarda enerji ihtiyacını atmasını sağlayın.

Engellenme duygusu tüm insanlar için kötüdür. Doğal olarak 2 yaşındaki küçük bir çocuk da bu duyguyla baş edemez. Bu yüzden her şeye hayır demekten vazgeçin. Makul ölçülerde evet de demeyi öğrenin.

Öfke de bir duygudur ve sağlıklı bir şekilde ifade edilmelidir. Çocuğunuzun öfkesini de düzgün bir şekilde ifade etmesi için ona destek olun. Neye kızdığını, neden sinirli olduğunu anlatmasını sağlayın.

Çocuğunuzdan aile içi huzursuzlukları, negatif duyguları saklayın.

Bir şeyi çocuğunuz yapmak istemiyorsa bu konuda ona ısrarcı olmayın. Yapmak istediğiniz şeyin gerekçesini güzelce anlattıktan sonra bir süre ara verip sonra tekrar deneyin.

Hayır dediğiniz bir konuda her zaman tutarlı olun, bu çocuğun kafasının karışmasını ve ısrar etmesini önler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.