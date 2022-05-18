19 Mayıs'ta ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri okulların tatil olup olmadığı sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Kovid-19 kısıtlamaları olmadan tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor. Peki 19 Mayıs'ta okul var mı? 19 Mayıs'ta (yarın) okula gidilecek mi? Üniversiteler 19 Mayıs'ta tatil mi?

19 Mayıs'ta okul var mı? 19 Mayıs'ta (yarın) okula gidilecek mi? Üniversiteler 19 Mayıs'ta tatil mi? soruları pek çok öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala öğernciler ve veliler okulların kapalı mı yoksa açık mı olduğunu merak ediyor. İşte 19 Mayıs'ta okulların durumuna dair detaylar...

19 Mayıs'ta okul var mı?

19 Mayıs ülkemizde milli bayramlardandır. Milli bayramlarda tüm Türkiye'de resmi tatil ilan edilir. Resmi tatillerde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelerde okullar tatil olur.

19 Mayıs'ta okula gidilecek mi?

19 Mayıs'ta ilkokul, ortaokul, lise ve ünüversitede okullar kapalı olacak. 19 Mayıs'ta ders işlenmeyecek.

Üniversiteler 19 Mayıs'ta tatil mi?

Türkiye'nin resmi tatilleri ve milli bayramları arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle okullar tatil olacak. Tatil olan okullar arasında üniversiteler de yer alıyor.

19 Mayıs'ta ne oldu?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.