19 Ekim 2021 Antalya deprem | Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?

19 Ekim 2021 Antalya deprem | Akdeniz'de korkutan deprem oldu. Deprem Akdeniz illerinde de hissedildi. Deprem Antalya'da büyük paniğe enden olurken vatandaşlar depremin şiddetini, büyüklüğünü ve nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?

19 Ekim 2021 Antalya deprem | Akdeniz'de korkutan deprem oldu. Deprem Akdeniz illerinde de hissedildi. Deprem Antalya'da büyük paniğe enden olurken vatandaşlar depremin şiddetini, büyüklüğünü ve nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?

19 Ekim 2021 Antalya deprem

Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi. AFAD ise yaptığı son dakika açıklamasında depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini duyurdu. AFAD ayrıca depremin büyüklüğünün 6 olduğunu aktarıldı.

Deprem nasıl olur?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.