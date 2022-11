Dünyanın en fazla abonesine sahip online dizi ve film platformu Netflix 2022 yılının en iddialı yapımlarından biri olan 1899 dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. Dizi 17 Kasım'da platformda yerini alırken dizi tutkunları ise şimdiden 2. sezon çıkış tarihini araştırmaya başladı. Peki 1899 dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? 1899 yeni sezon olacak mı? Kerberos adlı geminin yolcuları hayatlarının unutulmaz yolculuğunda inanılmaz olaylara şahit olacak. Dark'ın yapımcılarının yeni projesi olan 1899 için beklentiler büyük.

1899 dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? 1899 yeni sezon olacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix 2022'nin en çok beklenen dizilerinden birisini daha gösterime soktu. Dizi 17 Aralık'ta yayınlanan tüm bölümleriyle izleyicilerle buluştu. Dark'ın yapımcılarının elinden çıkan dizi için izleyicilerin beklentisi ise oldukça fazla. Diziyi bir oturuşta bitiren dizi severler merakla 2. sezonun ne zaman çıkacağını merak ediyor.

1899 dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Dizi henüz daha yeni gösterime girdi. Dizi 17 Kasım'da dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına girdi. Dizinin 2. sezonun çıkış tarihine ilişkin fikir yürütmek henüz çok erken. Ancak dizinin bir kaç sezon yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.

1899 yeni sezon olacak mı?

1899 adlı dizi 17 Kasım'da tüm bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sundu. Dizinin 2. sezonu için çalışmalara başlandığı gelen bilgiler arasında. 1899 dizisi 2. sezon bölümlerinin 2023 sonunda ekranlara gelmesi oldukça muhtemel dörünüyor.

1899 konusu nedir?

Almanya yapımı, epik dönem gizem-korku dizisi olan 1899 dizisi New York'ta yeni hayatlar kurmak için Londra'dan Kerberos adlı gemiyle seyahat eden bir grup Avrupalı göçmenin açık denizlerde yaşadığı tuhaf ve korkutucu olayları konu ediniyor. Gemi açık denizde sürüklenen başka bir gemi ile karşılaşır ve tuhaf olaylar başlar.

1899 dizisi kaç bölüm?

Dizi 17 Kasım'da Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Dizinin 1. sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor.

1899 oyuncuları

Emily Beecham : Maura Franklin

Andreas Pietschmann Rolü : Eyk Larsen

Aneurin Barnard Rolü : Daniel

Miguel Bernardeau

Maciej Musiał Rolü : Olek

Anton Lesser

Lucas Lynggaard Tønnesen Rolü : Krester

Rosalie Craig Rolü : Virginia

Clara Rosager Rolü : Tove

Maria Erwolter

Yann Gael Rolü : Jérome

Mathilde Ollivier Rolü : Clémence

Jonas Bloquet Rolü : Lucien

1899 dizisi bölüm isimleri

1 "The Ship"

2 "The Boy"

3 "The Fog"

4 "The Fight"

5 "The Calling"

6 "The Pyramid"

7 "The Storm"

8 "The Key .