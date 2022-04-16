16 Nisan Mazota zam mı geldi? 16 Nisan Benzin ve motorine (mazot) zam mı yapıldı? Motorine zam var mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından uluslararası piyasada bren petrol fiyatları uçuşa geçmişti. Yaşanan bu yükseliş yurt içinde benzin ve mazota (motorin) zam yapılmasına neden olmuştu. Brent petrol fiyatları 100 doların altına gerilmesiyle araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak son yaşanan gelişmelerden sonra brent petrol yeniden 110 dolar seviyesini geçti.

16 Nisan Mazota zam mı geldi? 16 Nisan Benzin ve motorine (mazot) zam mı yapıldı? Motorine zam var mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından uluslararası piyasada bren petrol fiyatları uçuşa geçmişti. Yaşanan bu yükseliş yurt içinde benzin ve mazota (motorin) zam yapılmasına neden olmuştu. Brent petrol fiyatları 100 doların altına gerilmesiyle araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak son yaşanan gelişmelerden sonra brent petrol yeniden 110 dolar seviyesini geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından enerji piyasası alt üst oldu. Uluslararası piyasada brent petol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak benzin ve motorin satış fiyatlarında da hızlı bir yükseliş oldu. Petrol ürünlerin yurt dışından dövizle alan ülkelerde son aylarda akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası benzin ve mazota indirim beklentisi oluştu. Ancak yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 111 doları gördü. Brent petrolde artış yaşanmasından sonra vatandaşlar 16 Nisan Benzin ve motorine (mazot) zam mı yapıldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

16 Nisan Mazota zam mı geldi?

Brent petrolde yeninden yaşanan yükseliş mazota zam yapılmasına neden oldu. 16 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

16 Nisan Benzin ve motorine (mazot) zam mı yapıldı?

Uluslararası enerji piyasalarında yaşanan fiyat yükelişleri yurt içinde mazota yeni bir zammın gelmesine neden oldu. Mazotun litre satış fiyatına 16 Nisan'da 1 lira 79 kuruş artış oldu.

Benzine zam geldi mi?

16 Nisan'da benzin ve benzin ürünlerine henüz zam duyurusu gelmedi.

Mazot ne kadar oldu?

Son zamndan sonra mazortun litre satış fiyatı;

İstanbul'da 20,23 TL'den 22,02 TL'ye,

Ankara'da 20,31 TL'den 22,1 TL'ye,

İzmir'de 20,31 TL'den 22,1 TL'ye yükseldi.

Benzin güncel fiyatlar 16 Nisan

16 Nisan Cumartesi günü benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,01 liradan, Ankara'da 19,10 liradan, İzmir'de ise 19,12 liradan satışa sunuluyor.

LPG'ye zam geldi mi?

16 Nisan Cumartesi günü LPG otogazın litresi İstanbul'da ortalama 11,67 liradan, Ankara'da 11,83 liradan, İzmir'de ise 11,66 liradan satışa sunuluyor. .