15 Nisan Mazota zam mı geldi? Benzin ve motorine zam mı yapıldı? 16 Nisan Cumartesi Motorine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı ile uluslararası arenada enerji krizi patlak verdi. Rus enerji ürünlerine ABD tarafından ambargo uygulanmasından sonra brent petrol fiyatı 130 doları geçti. Geçtiğimiz günlerde brent petrolde yaşanan gerileme ile benzin ve mazota (motorin) indirim gelmişti. 100 doların altını gören brent petrol 15 Nisan'da yeniden 110 dolar seviyesine çıktı. Durum böyle olunca yurt içinde benzin ve motorine zam beklentisi ortaya çıktı. Peki benzin ve mazota zam gelecek mi?

15 Nisan Mazota zam mı geldi? Benzin ve motorine zam mı yapıldı? 16 Nisan Cumartesi Motorine zam var mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı ile uluslararası arenada enerji krizi patlak verdi. Rus enerji ürünlerine ABD tarafından ambargo uygulanmasından sonra brent petrol fiyatı 130 doları geçti. Geçtiğimiz günlerde brent petrolde yaşanan gerileme ile benzin ve mazota (motorin) indirim gelmişti. 100 doların altını gören brent petrol 15 Nisan'da yeniden 110 dolar seviyesine çıktı. Durum böyle olunca yurt içinde benzin ve motorine zam beklentisi ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukraynı'yı işgale kalkışmasından sonra enerji fiyatları adeta uçuşa geçti. Rus petrollerine ABD tarafından ambargo uygulanmasıyla brent petrol fiyatları daha da yükseldi. 130 doları geçen brent petrol fiyatları nedeniyle ülkemizde de benzin ve motorine peş peşe zam gelmişti. Bİnlerce araç sahibi 15 Nisan Cuma günü ve 16 Nisan Cumartesi günü benzin ve motorine zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

15 Nisan Mazota zam mı geldi?

Brent petrol fiyataları uzun aradan sonra yeniden yükselişe geçti. 100 doların altını gören bretn petrol nedeniyle ülkemizde benzin ve motorin fiyatalarına peş peşe indirim yapılmıştı. Uluslararası arenada petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedenyile ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini doğurdu.

Motorine zam mı yapıldı?

Brent petrol bugün uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor. Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

15 Nisan- 16 Nisan benzine zam var mı?

Son gelen bilgilere göre henüz benzine zam öngörülmüyor. Zam sadece motorin (mazot) grubu ürünlerine gelecek.

15 Nisan 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 20.21 TL

İstanbul'da benzinin litresi: 19 TL

Brent petrol ne kadar?

Brent petrol yaşanan son gelişmelerden sonra yeniden yükselişe geçti. Brent petrol fiyatları 111 dolar sevyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde brent petrol 99 dolara kadar düşmüştü. .