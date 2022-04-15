Benzine zam var mı? 15 Nisan benzine zam mı geldi? 16 Nisan Mazota (dizele) zam yapılacak mı? (Brent petrol etkisi)

Benzine zam var mı? 15 Nisan benzine zam mı geldi? 16 Nisan Mazota (dizele) zam yapılacak mı? soruları Brent petrolde yaşanana artış sonrası araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Brent petrol 15 Nisan Cuma günü yeniden artışa geçerek 111 dolar seviyesine çıktı. Brent petroldeki dalgalanma yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim yada zam olarak yansıyor. Peki 15 Nisan ve 16 Nisan'da benzin ve mazota (motorin) zam bekleniyor mu?

Benzine zam var mı? 15 Nisan benzine zam mı geldi? 16 Nisan Mazota (dizele) zam yapılacak mı? soruları Brent petrolde yaşanana artış sonrası araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Brent petrol 15 Nisan Cuma günü yeniden artışa geçerek 111 dolar seviyesine çıktı. Brent petroldeki dalgalanma yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim yada zam olarak yansıyor. Peki 15 Nisan ve 16 Nisan'da benzin ve mazota (motorin) zam bekleniyor mu?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatması uluslararası enerji piyasasında krize neden oldu. Savaş şokuyla birlikte uluslararası piyasada brent petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkmıştı. Durum böyle olunca petrolü yurt dışından dövizle alan ülkelerde akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Ülkemizde de benzin ve motorin grubu ürünlere art arda zamlar gelmişti. Savaş şokunun atlatılması ve enerji piyasasının urulmasından sonra akaryakıt ürünlerine indirimler gelmeye başlamıştı. 99 dolara kadar düşen brent petrol nedeniyle benzin ve mazota (motorin) indirimler gelmişti.

Benzine zam var mı?

Yakın zamanda benzine gelmesi muhtemel görünen bir zam yok. Uluslararası pyasada petrol fiyatarlı dalgalıseyrediyor. Brent petrol fiyatlarında artış devam ederse benzin grububa da zam gelebilir.

15 Nisan benzine zam mı geldi?

Brent petrol ve döviz kurları akaryakıt fiyatlarını belirliyor. Bu ikisine bağlı olarak akaryakıta zam ve indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 15 Nisan'da benzine bir zam beklenmiyor.

16 Nisan Mazota (dizele) zam yapılacak mı?

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

12 Nisan'da mazota indirim yapılmıştı

12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşmişti.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.