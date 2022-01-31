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15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak?
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TIMETURK / GENEL / 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak?

15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak?

15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak? 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarından sonra cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını açıklamıştı. Eylül ayında duyurulan atama sürecinde sona gelindi. Binlerce öğretmen adayı 21-26 Ocak tarihleri arasında atama tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle beklemeye başladı. 31 Ocak'ta 15 bin öğretmen ataması yapılacak ancak atama duyurularının saat kaçta yapılacağı merak konusu.

37 Dakika Önce
2022-01-31 11:15:41
15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak?

15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak? 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarından sonra cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını açıklamıştı. Eylül ayında duyurulan atama sürecinde sona gelindi. Binlerce öğretmen adayı 21-26 Ocak tarihleri arasında atama tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle beklemeye başladı. 31 Ocak'ta 15 bin öğretmen ataması yapılacak ancak atama duyurularının saat kaçta yapılacağı merak konusu.

Öğretmenler 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını açıkladı. 15 bin öğretmen atamalarına dair süreç 27 Eklül'de başladı. Mülakatları da geçen öğretmen adayları 21-26 Ocak tarihleri arasında atama tercihlerini tamamladı ve atama sonuçlarını beklemeye başladı. 15 bin öğretmen atama takvimine göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacaktı. Peki 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak?

15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

15 Bin öğretmen atama sonuçları henüz açıklanmadı. 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atama töreni yapılacak. Atama sonuçları 31 Ocak günü e-devlet üzerinden ilan edilecek.

Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak?

15 bin öğretmen atamasının ne zaman, saat kaçta yapıalcağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Anadolu Ajansı'nın Gündem detaylarına baktığımızda öğretmen atamalarıyla ilgili şöyle deniliyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/12.00/15.00) Gündem detayına göre Erdoğan atama töreni 12.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek ve bu süre içinde de ilan edilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de,

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de,

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

15 bin öğretmen atama takvimi_1

15 bin sözleşmeli öğretmen atama | Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Saat kaçta ilan edilecek?
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