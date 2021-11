13 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? (İzmir-Manisa-Malatya-Antalya)

13 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Türkiye doğusundan batısına kadar uzanan aktif bir fay hattı üzerinde yer alıyor. Ülkemizde her gün onlarca deprem meydana geliyor. Ancak bu depremler hissedilmeyecek kadar küçük boyutlarda oluyor. Bazen de şiddetli depremler ne yazık ki ülkemizde görülebiliyor. Sarsıntı yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu? sorusunu soruyor ve depremin şiddetini, büyüklüğünü, merkez üssünü araştırıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesini sitesinden duyuruyor. İşte 13 Kasım (İzmir-Manisa-Malatya-Antalya) deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

13 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Türkiye doğusundan batısına kadar uzanan aktif bir fay hattı üzerinde yer alıyor. Ülkemizde her gün onlarca deprem meydana geliyor. Ancak bu depremler hissedilmeyecek kadar küçük boyutlarda oluyor. Bazen de şiddetli depremler ne yazık ki ülkemizde görülebiliyor. Sarsıntı yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu? sorusunu soruyor ve depremin şiddetini, büyüklüğünü, merkez üssünü araştırıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesini sitesinden duyuruyor. İşte 13 Kasım (İzmir-Manisa-Malatya-Antalya) deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

Türkiye bir deprem ülkesi... Türkiye pek çok aktif fay hattına sahip bir deprem ülkesidir. Ülkemizde neredeyse her günü hissedilir yada hissedilmeyen depremler meydana geliyor. Bu depremler paniğe neden olabiliyor. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Ülkemizin her köşesinde sürekli depremler meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor. Ancak bazen de şiddetli sarsıntı ile birlikte yıkıma ve can kayıplarına neden olan depremler de ülkemizde meydana gelebiliyor. Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

13 Kasım'ın ilk saatlerinde ülkemizde ve yakın çevremizde meydana gelen sarsıntılar aşağıda listelendi. Son dakika depremlere ulaşmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.13 08:48:08 38.5622 39.3933 7.7 -.- 2.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2021.11.13 07:23:46 37.8217 27.0553 8.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.13 06:28:44 37.2852 27.9025 13.4 -.- 1.7 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.11.13 05:53:04 34.4713 32.0438 5.3 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel

2021.11.13 05:32:53 37.8253 26.9457 11.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.13 05:12:48 38.9545 25.3982 8.1 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI İlksel

2021.11.13 04:35:31 37.8793 26.8868 1.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.13 03:45:23 40.6725 30.4623 10.1 -.- 2.7 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2021.11.13 02:17:59 38.6092 27.4323 14.7 -.- 2.2 -.- MANISA (MANISA) İlksel

2021.11.13 01:32:00 40.0057 27.8225 19.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENBOGAZI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel

2021.11.13 00:38:55 36.3228 26.9985 9.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.13 00:27:21 37.4673 27.2090 7.7 -.- 1.2 -.- AKKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel

2021.11.13 00:20:07 37.7738 26.8653 5.0 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.12 23:57:18 34.4173 25.3505 8.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 23:47:02 40.6602 30.4860 14.8 -.- 2.1 -.- KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2021.11.12 22:48:32 37.7223 29.2820 15.7 -.- 1.7 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.11.12 21:26:55 35.0727 25.2823 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 20:53:08 40.7395 34.1130 9.0 -.- 2.3 -.- EMIRSAH-BAYAT (CORUM) İlksel

2021.11.12 20:38:51 34.7395 33.1002 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.12 20:07:05 34.8193 24.9708 20.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 19:46:43 34.4142 25.4867 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 19:33:02 35.1955 25.2755 6.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 19:24:13 34.8777 33.1437 8.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.11.12 18:44:11 37.2042 36.4608 10.6 -.- 1.6 -.- BURGACLI-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

Türkiye'de deprem haritasında en riskli iller hangileri?

Türkiye deprem haritası incelendiğinde, deprem riskinin yüksek olduğu 1'inci gruptaki iller ise şu şekilde sıralanabilir; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova'yı, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük ve Hatay takip ederken. 1'inci grupta yer alan diğer iller ise; Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt olarak gösterilebilir.

Deprem riskine göre belirtilen iller ise fay hattına olan bağlantısına göre birden fazla risk grubunda yer alabilmektedir. Bu nedenle de şehir içerisinde hangi konumda yer aldığımız da, deprem riskine yönelik ipucu verebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.