3600 Ek Gösterge İle Maaşlar Ne Kadar Artacak? 3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 3600 ek göster yasası yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 3600 ek gösterge ile ilgili umut verici açıklamada bulundu. Memurların maaşları ve emekli ikramiyelerinde ciddi bir yükseliş sağlayacak olan 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri çokça aranıyor. Vatandaşlar arama motorlarından “3600 Ek gösterge nedir? 3600 Ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge şartları nedir?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Tüm bu soruların yanıtı haberimizin detaylarında…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrası 3600 ek gösterge beklentisi giderek arttı. Memurların ek göstergesinin yüksek olması, maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin de yüksek olmasını beraberinde getirecek.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Sözcü'den yer alan habere göre; Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmenin 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.