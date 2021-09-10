İstanbul'da 12 Eylül Pazar günü trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da 12 Eylül Pazar sabahı Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 12 Eylül'de trafiğe çıkacak olan vatandaşlar 12 Eylül Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul alternatif yollar hangileri? sorularına yanıt arıyor. İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahların bilgisini paylaştı. İşte 12 Eylül Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif yollar...

İstanbul'da 12 Eylül Pazar günü trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da 12 Eylül Pazar sabahı Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 12 Eylül'de trafiğe çıkacak olan vatandaşlar 12 Eylül Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul alternatif yollar hangileri? sorularına yanıt arıyor. İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahların bilgisini paylaştı. İşte 12 Eylül Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif yollar...

İstanbulluları ilgilendiren gelişmeyi İsanbul Valiliği duyurdu. İstanbul'da 12 Eylül'de yapılacak olan Boğaziçi Triatlonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar belli saatler aralığında trafiğe kapatılacak. Boğaziçi Triatlonu yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası, bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 parkurda düzenlenecek. Bu güzergahlarda ise bazı yollar bazı saatlerde trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Valiliği triatlon nedeniyle kapatılacak yolların hangisi olduğunu ve alternatif yolları açıkladı.

12 Eylül Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Levent ve Çilekli'den TEM Otoyolu bağlantıları saat 05.30 itibarıyla trafiğe kapalı. Alternatif yol için Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerini kullanabilecek.

Bisiklet parkuru için 05.30-10.30 saatleri arasında Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön) kapatılacak yollar olarak belirlendi.

Bu yollara alternatif olarak Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi ve M. Ali Birand Caddesi kullanılabilecek.

Bisiklet parkuru için ayrıca 06.00-09.30 saatleri arasında TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkisinden güney yolu, TEM Otoyolu güney yola bağlanan güney Maslak yan yol katılım noktası ve TEM Otoyolu güney Etiler katılım noktası trafiğe kapatılacak.

Söz konusu yollara alternatif olarak Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü belirlendi.

Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar koşu parkuru nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Sürücüler, M. Ali Birand, Okul, Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet caddeleri ile Yeni Riva Yolu ve E-80 Karayolu güney yan yolu kullanabilecek.

Triatlon nedir?

Triatlon kelimesi eski Yunanca kökenlidir ve üç branşın bir arada yapıldığı bir spor demektir. Bu branşlar sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapılmasıdır. Ferdi bir spordur ve sporcu her bir branşa ait mesafeyi bitirir bitirmez kurallara uygun kıyafetlerini giymek için, belirli kuralara uymak şartı ile, değişim alanına girer ve diğer branşa başlar. Yani sporcunun sadece bir branşta başarılı olması yetmez, diğer branşlara ait antrenmanları da yapmak ve kas gruplarını çalıştırmak zorundadır. Ayrıca taktik ve teknik seviyesini en üst düzeyde tutarak hem enerjisini hem de dayanıklılığını korumak zorundadır.

Mesela; Yüzme sırasında sporcular genelde açık deniz veya göllerde yüzdükleri ve belirli bir şamandıra ile işaretli parkuru takip ettikleri için, normal havuz yüzücülüğünden daha farklı bir teknik kullanırlar. Yüzdükleri deniz/gölün akıntısı, dalga boyu ve en önemlisi yanındaki, arkasındaki ve önündeki sporcunun dalgası ve vücudu hem engel olmakta hem de avantaj ya da dezavantaj yaratmaktadır. Yüzücüler “Yunus Vuruşu” denilen teknikle sudan kafalarını çıkarmak ve dubalarla işaretli parkuru takip etmektedirler. Sporcu belli bir yüzme stili ile değil, her stilde yüzebilir.

Ayrıca suyun sıcaklığına bağlı olarak, eğer su sıcaklığı 25.5 Santigrad derecenin altında ise kıyafet tarzı mayo giyebilir. Bu mayo vücudu daha sıcak tutarak daha hızlı bir yüzmeyi sağlamak açısından bir avantajdır. Bazı yarışlarda bu kural uygulanmayabilir. Ama "Yaş Grupları" bu kuralın dışındadır.

Triatlon bisikleti, kurallar açısından profesyonel bisikletten tam bir farklılık gösterir. Çünkü draft'a müsaade etmez. Daha çok tekli zaman koşuları kuralları gibidir. Bisikletleri en aerodinamik tarzda ve tutma kolları “3lü Kol” veya “Havalı Kol” dur. Lastikleri ve sele duruşu sporcunun bir sonraki branşı olan koşuda kullanacağı kasları serbest bırakan şekle ayarlıdır. Sporcu en son turda en yüksek süratle sürmesi onun koşuda kullanacağı kaslardaki oksijeni maksimuma çıkarmasını sağlar. Fakat draft serbest yarışlarda profesyonel yol bisikleti kullanılır. Ayrıca (yaş grupları hariç) sporcu gidona bağlı elcikleri geçmeyen bir aero-bar kullanabilir.

Dünyada ilk Triatlon yarışı 18 şubat 1978'de Hawai adalarında Waikiki plajında yapılmıştır.

Sprint (kısa mesafe), olimpik mesafe, half-ironman ve ironman (demir-adam) olmak üzere değişik mesafelerde yapılmaktadır. Olimpiyatlarda kabul gördüğü şekli yüzme (1.5 km), bisiklet (40 km) ve koşu (10 km) disiplinlerinden oluşur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.