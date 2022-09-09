106. DHY kura sonuçları neden açıklanmadı? Doktor atama (DHY) kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Binlerce doktorun görev yerinin belirleneceği 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası 9 Eylül'de saat 10.00'da çekileceği duyuruldu. Saat 10.00'u gösterince noter kura sonuçlarını kontrol edenler sonuçların neden açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Kura çekilinin ardından sonuçlar sisteme girilecek ve sitemde ondan sonra görülebilecek.

106. DHY kura sonuçları neden açıklanmadı? Doktor atama (DHY) kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Binlerce doktorun görev yerinin belirleneceği 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası 9 Eylül'de saat 10.00'da çekileceği duyuruldu. Saat 10.00'u gösterince noter kura sonuçlarını kontrol edenler sonuçların neden açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Kura çekilinin ardından sonuçlar sisteme girilecek ve sitemde ondan sonra görülebilecek.

Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona eren 13 bin 163 doktor ataması kura başvurularının ardından süreç kura çekimine geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen kura çekiminin gününü ve saatini yaptığı paylaşımla açıkladı. 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI Cuma günü 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak." dedi.

106. DHY kura sonuçları neden açıklanmadı?

Kura çekilişi 9 Eylül'de saat 10.00'da başladı. Noter huzurunda yapılan kura ile binlerce hekimin görev yeri belirlenecek. Kura çekilinin başladığı anda sonuçlar sistemde görülemez. Kura çekiminin tamamlandığında sonuçlar sistem üzerinden duyurulacaktır.

Doktor atama (DHY) kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından sonuçların aynı gün, "http://yhgm.saglik.gov.tr/" internet adresinden yayınlanacağı duyuruldu.

DHY 13.163 atama sonuçları açıklandı mı?

Kura çekilişi 09.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Doktor DHY kurası canlı İZLE

Kura çekilişini canlı olarak Youtube üzerinden izlemek mümkün. 106'ncı dönem DHY kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak.

DHY istenen belgeler neler?

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.