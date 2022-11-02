100 bin sosyal konuta evi olanlar başvurabilir mi? TOKİ Orta gelirli sosyal konut başvurusu ne zaman? Geçtiğimiz gün 250 bin sosyal konut başvuru süreci tamamlandı. Başvurularını yapan milyonlarca kişi kura çekimini beklerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan orta gelir gurubu için sosyal konut projesi açıklaması geldi. Kurum '100 bin orta gelir sosyal konut projesi kampanyası planlıyoruz' dedi. 100 bin TOKİ sosyal konut projesine kimleri başvuracağı ise merak konusu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan gelen açıklana orta gelir gurubunda olan ancak ev sahibi olamayan yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Kurum son dakika açıklamasında 100 bin orta gelirli sosyal konut projesi planlandığını açıkladı.

100 bin sosyal konuta evi olanlar başvurabilir mi?

Kurum'dan bir sosyal konut projesi sinyali daha geldi. Bakan Kurum açıklamasında "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi. Sosyal konut orta gelr gurubunda ev sahibi olanların projeye başvuru yapması beklenmiyor. Ev sahibi olmamak ve belli bir gelir düzeyinin altında olmak sosyal konut başvuruları için aranan en temel önceliklerden.

TOKİ orta gelirli sosyal konut başvurusu ne zaman?

TOKİ orta gelis osyal konut projesinin yakın zamanda detaylarının netleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihi ve başvuru şartlarının da ilerleyen zamanlarda ilan edilmesi muhtemel.

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