TOKİ sosyal konut kura çekimi Mart ayında mı? İlk evim kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura çekimi Mart ayında mı? İlk evim kura çekimi ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvurularını yapan milyonlarca kişi kura çekimini dört gözle bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ sosyal konut kuralarının ne zaman tamamlanacağına dair açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ ilk evim sosyal konut projesine dair detay verdi. Başvuru sürecinin sona erdiği projeye ilgi oldukça büyük. Milyonlarca kişinin başvurduğu sosyal konut projesinde ilk olarak 250 bin sosyal konutun inşlası yapılcak ve çekilecek olan kura ile 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu ise sıkça sorulmaya başlandı. Murat Kurum ise kura çekiminde Mart ayı detayını verdi. Peki TOKİ sosyal konut kura çekimi Mart ayında mı? Mart ayına kadar kura çekimi yapılacak mı?

TOKİ sosyal konut kura çekimi Mart ayında mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kuru m herkesin meakla beklediği kura çekimine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Kurum açıklamasında “Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.” dedi.

İlk evim kura çekimi ne zaman?

TOKİ sosyal konut ilk evim projesi kapsamında kura çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. 250 bin sosyal konutun kura çekiminin Mart ayına kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor. Kura sonuçlarına göre kazananlar arasında evlerin kaç oda olacağına dair de kura yapılacak.

TOKİ sosyal konut başvuruları birtti mi?

TOKİ sosyal konut başvuruları e-Devlet ve bankalar üzerinden sona erdi. Bakan Kurum konuya dair yaptığı açıklamada "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan.” dedi.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

# T.C. vatandaşı olması,

# Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

# Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

# Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

# Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

# Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

# Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

# Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

# Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

# "Gazi Kategorisine" 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.

# 50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).