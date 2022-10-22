TOKİ sosyal konut para iadesi (500 TL) ne zaman, nasıl yapılacak? Kurada ev çıkmayanlara başvuru ücreti geri ne zaman yatırılacak? TOKİ sosyal konut projesine 500 TL ücret ile başvurularını yapanlar kura sonuçlarını beklemeye başladı. TOKİ kura sonuçlarında kendilerine ev çıkmayanlar 500 TL TOKİ Sosyal konut başvuru ücretinin ne zaman iade edileceğini araştırmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. TOKİ ilk etağ 250 bin konut projesinde kuralar çekilecek ve ev sahipleri isim listesi ilan edilecek. Kura sonuçlarına göre sosyal konut kazanamayanlar başvuru ücretlerinin ne zaman iade edileceğini merak ediyor.

TOKİ sosyal konut para iadesi (500 TL) ne zaman, nasıl yapılacak?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut TOKİ başvuru ücretlerinin ne zaman geri yatırılacağına ilişkin yaptığı açıklamada "Kura çekilir çekilmez hemen iade edilecek. Daha önceki başvuru bedelleri 2 bin liraydı ama biz bu rakamı çok aşağıya çektik." dedi.

Kurada ev çıkmayanlara başvuru ücreti geri ne zaman yatırılacak?

TOKİ ev projelerine başvuru yapan adaylar para iadelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. TOKİ Sosyal konutlarına başvurup kendilerine ev çıkmayanlar kura çekiminin ardından 5 iş günü içinde başvuru ücretlerini geri alabilir.

Sosyal konut başvuru ücreti geri ödenecek mi, alınacak mı?

TOKİ sosyal konut ücretleri kura sonuçlarında kendi ismi çıkmayan adaylara geri ödeniyor. Kura çekilişinin ardından bir kaç gün içinde sosyal konut ödemeleri başvuranların hesaplarına geri yatırılıyor.

TOKİ başvuru ücreti nereye yatacak, nasıl geri alınır?

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.