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Filistin'de arife sabahı İsrail saldırısının ardından tekbir sesleri

Filistin'de henüz gün doğmadan İsrail'in düzenlediği saldırılar devam ederken, Han Yunus kenti istikametinden hoparlörlerden tekbir sesleri işitiliyor

2021-05-12 13:13:20
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 43'e, yaralı sayısının 296'ya yükseldiğini açıkladı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu. Bir Filistinli, Gazze'nin Sabra bölgesinde bir ailenin içinde bulunduğu aracın nasıl vurulduğunu anlatıyorGazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.
TSK için yeni roketatar sistemi

TSK için yeni roketatar sistemi

ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda, 'BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde.' ifadelerini kullandı.ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda, 'BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde.' ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik 'seri atış' saldırı görüntüleri

İsrail'in Gazze'ye yönelik 'seri atış' saldırı görüntüleri

İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında kaydedilen bir videoda aynı anda birkaç bombanın düştüğü görülüyor
Kassam Tugayı’nın vurduğu yakıt tankı hala yanıyor

Kassam Tugayı’nın vurduğu yakıt tankı hala yanıyor

İzzet Kassam Tugayı tarafından vurulduğu belirtilen dev yakıt tankı yangınından görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yetkililer yangının söndürülmesinin birkaç gün sürebileceğini söylüyor
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İHH Ramazan
İHH Ramazan