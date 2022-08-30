Fazla çay tüketimine dikkat! 5 bardaktan fazla çay, hastalığı beraberinde getiriyor

Fazla çay tüketimine dikkat! Uzmanların uyardığı çay tüketiminin son dönemlerde arttığı gözlemlendi. Peki ama günde en fazla ne kadar çay içilmeli? Çay tüketimine dikkat ediyor muyuz? Yapılan araştırmalara göre; 5 bardaktan fazla çay, birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Bazı belirtiler de bu hastalıkların çaydan dolayı olduğunu kanıtlıyor. Peki fazla çay tüketimi hangi hastalıkları beraberinde getirir? Günde kaç bardak çay tüketmeliyiz? İşte yanıtı!