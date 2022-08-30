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Fazla çay tüketimine dikkat! 5 bardaktan fazla çay, hastalığı beraberinde getiriyor

Fazla çay tüketimine dikkat! Uzmanların uyardığı çay tüketiminin son dönemlerde arttığı gözlemlendi. Peki ama günde en fazla ne kadar çay içilmeli? Çay tüketimine dikkat ediyor muyuz? Yapılan araştırmalara göre; 5 bardaktan fazla çay, birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Bazı belirtiler de bu hastalıkların çaydan dolayı olduğunu kanıtlıyor. Peki fazla çay tüketimi hangi hastalıkları beraberinde getirir? Günde kaç bardak çay tüketmeliyiz? İşte yanıtı!

Fazla çay tüketimine dikkat! 5 bardaktan fazla çay, hastalığı beraberinde getiriyor
30.08.2022 10:58:11
Fazla çay tüketimine dikkat! 5 bardaktan fazla çay, hastalığı beraberinde getiriyor

Çay tiryakilerinin bir demlik tükettiği çayın aslında birçok faydası var. Fakat her besinde olduğu gibi, çayın fazla tüketimi de beraberinde hastalıkları getiriyor. Ülkemizde sudan sonra en çok tüketilen içecek çay, depresyon ve uykusuzluğu artırıyor.

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Fazla çay tüketimine dikkat! 5 bardaktan fazla çay, hastalığı beraberinde getiriyor

Fazla çay tüketimi; 

  • baş ağrısı,
  • kalpte çarpıntı,
  • elde titreme,
  • mide bulantısı,
  • gastrit,
  • dişlerde lekeler,
  • böbrek rahatsızlıkları,
  • ishal ya da kabızlık,
  • şişkinlik,
  • sinir bozukluğu,
  • demir eksikliği

gibi birçok sorunu beraberinde getirir.

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Fazla çay tüketimine dikkat! 5 bardaktan fazla çay, hastalığı beraberinde getiriyor

Uzmanlar çay tüketimini sınırlandırmanın ve farklı bitki çaylarına da fırsat vermenin, daha saplıklı olduğunu söylüyor. Özellikle ıhlamur, yeşil çay ve papatya gibi sakinleştirici etkileri bulunan çaylar, vücudun rahatlamasını da sağlar. 

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Fazla çay tüketimine dikkat! 5 bardaktan fazla çay, hastalığı beraberinde getiriyor

Günde 3-4 çay bardağı çay tüketiminin vücuda zararı değil, yararı vardır. Fakat bu tüketim şekerle olduğunda ve bardak sayısı aşıldığında, yarardan çok zarara dönüşür. En azından çay tüketiminin yanında su tüketimini artırmak da doğru bir seçim olacaktır. Su tüketimi alışkanlığı sonrasında, çay tüketiminde azalma olduğunu göreceksiniz.

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