Fadıl Keskin kimdir? Fadıl Keskin nereli? Fadıl Keskin neden istifa etti?

Fadıl Keskin kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Fadıl Keskin'in istifası için işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Peki Fadıl Keskin kimdir? Fadıl Keskin neden istifa etti? Fadıl Keskin İBB'den alınan atların akıbeti sonrası istifa etti.

Fadıl Keskin kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Fadıl Keskin'in istifası için işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Peki Fadıl Keskin kimdir? Fadıl Keskin neden istifa etti? Fadıl Keskin İBB'den alınan atların akıbeti sonrası istifa etti.

Fadıl Keskin kimdir?

Fadıl Keskin 1955 yılında Çaylı'da dünyaya geldi. Fadıl Keskin ilk ve ortaokul eğitimini Ocaklı'da tamamladıktan sonra lise öğrenimini 1972–1973 yılları arasında Hatay Dörtyol'da tamamladı.

Fadıl Keskin İDÇ Fabrikasında Otomasyon Müdürlüğünde iş hayatına başladı.

Fadıl Keskin 1999 yılında yapılan seçimlerde MHP'den Dörtyol Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.

2002 yılında Dörtyol Belediye Başkanının görevden ayrılması nedeniyle 2004 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildi.

Fadil Keskin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Hatay İli, Dörtyol İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Fadıl Keskin neden istifa etti?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan yapılan açıklamada "İBB'den alınan atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi. Peki Fadıl Keskin neden istifa etti?

Atlara ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da son verilen fayton uygulamasının ardından atları MHP'li Hatay'ın Dörtyol ilçe belediyesi de olmak üzere çeşitli kurumlara sahiplendirmişti.

100 at Dörtyol Belediyesi'ne 13 Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihinde hibe edildi. İBB'nin kaybolmasınlar diye üzerlerine çip taktığı atlardan biri taşınma esnasında telef oldu, kalan 99'u da çiplere rağmen kayboldu.

Yılda iki kez sağlık kontrollerinin yapılması ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne raporlanması şartıyla hibe edilen atların durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilmeyince İBB harekete geçti. 50'si Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve 50'sinin de belediye şirket çalışanı U.A.'ya imzaların ardından sahiplendirilen ancak nerede olduğu bilinmeyen atların akıbeti merak konusu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.