Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983'te Bursa'da doğdu.
Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almaya başladı. Köstendil, profesyonel televizyon projelerine 2005 yılında Kurtlar Vadisi'nde oynayarak başladı.
Çeşitli tiyatro oyunları, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol alan Köstendil, 2010 yılında kendi çektiği kısa film "Vakit" ile Galatasaray Üniv. 4. Sinepark Kısa Film Yarışması / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Ödülü, Kral Midas Kısa Film Yarışması / En İyi Film, En İyi Yönetmen Ödülü ve 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Yönetmen, En İyi Film Ödüllerini kazandı.
Pek çok ödülü olan Köstendil, gündeme son olarak Onur Ünlü'nün yönettiği Youtube dizisi olan 'Görünen Adam' ile geldi.
Filmografi:
Kurtlar Vadisi – 2005
Güz Sancısı Nümayişçi – 2008
M.A.T – Emre 2009
Mukadderat – 2009
Sakarya Fırat – Jandarma Komando Er Mahmut Karakum 2009
Babalar ve Evlatlar – Ayhan 2012
Merhamet – Mehmet 2013
İtirazım Var – Süperman 2014
Yağmur: Kıyamet Çiçeği – Şenol 2014
Ulan İstanbul – Karlos Nevizade 2014-2015
Yok Artık! – Taksici Fikret (2015)
Kara Bela – Güven (2015)
Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Şahin Giray Han (2015-2016)
Familya (2016) Toprak
Bir Deli Sevda (2017) Mehmet
Görünen Adam (2017) Kurtulus
Babam (2017) Deniz
Tiyatro:
Kalp Düğümü
Aut
4+4
GözKapYap
Aşkın Gözüne Gözlü
Senaryoları:
Karşı Cins ile Tanışma Sanatı / Tiyatro Oyunu
Mukadderat / Türkiye'deki İlk Facebook Dizisi
Vakit / Kısa Film
Torbacının Esrarı / Orta Metraj Film
Tırnık / DVD Dizisi
Yönetmenlikleri:
Karşı Cins ile Tanışma Sanatı / Tiyatro Oyunu
Mukadderat / Türkiye'deki İlk Facebook Dizisi
Vakit / Kısa Film
Torbacının Esrarı / Orta Metraj Film
Tırnık / DVD Dizisi
Ödülleri:
GQ Men of the Year / Yılın Yükselen Yıldızı / 2015
Magazin Gazetecileri Derneği / Jüri Özel Ödülü / “Ulan İstanbul” / 2015
17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri / Genç Oyuncu Özel Ödülü / “Aut”
Galatasaray Üniv. 4. Sinepark Kısa Film Yarışması / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Ödülü / “Vakit” /
2010
Kral Midas Kısa Film Yarışması / En İyi Film, En İyi Yönetmen Ödülü / “Vakit”
47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi
Yönetmen, En İyi Film
Ödülü / “Vakit” / 2010
Tobav Tiyatro Çırakları Tiyatro Ödülleri / En İyi Genç Erkek Oyuncu
Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu