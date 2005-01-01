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Erkan Kolçak Köstendil


Türk oyuncu, yönetmen, senarist Erkan Kolçak Köstendil... Erkan Kolçak Köstendil kimdir? İşte Erkan Kolçak Köstendil'in biyografisi

Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983'te Bursa'da doğdu.

Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almaya başladı. Köstendil, profesyonel televizyon projelerine 2005 yılında Kurtlar Vadisi'nde oynayarak başladı.

Çeşitli tiyatro oyunları, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol alan Köstendil, 2010 yılında kendi çektiği kısa film "Vakit" ile Galatasaray Üniv. 4. Sinepark Kısa Film Yarışması / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Ödülü, Kral Midas Kısa Film Yarışması / En İyi Film, En İyi Yönetmen Ödülü ve 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Yönetmen, En İyi Film Ödüllerini kazandı.

Pek çok ödülü olan Köstendil, gündeme son olarak Onur Ünlü'nün yönettiği Youtube dizisi olan 'Görünen Adam' ile geldi.

Filmografi:

Kurtlar Vadisi – 2005

Güz Sancısı Nümayişçi – 2008

M.A.T – Emre 2009

Mukadderat – 2009

Sakarya Fırat – Jandarma Komando Er Mahmut Karakum 2009

Babalar ve Evlatlar – Ayhan 2012

Merhamet – Mehmet 2013

İtirazım Var – Süperman 2014

Yağmur: Kıyamet Çiçeği – Şenol 2014

Ulan İstanbul – Karlos Nevizade 2014-2015

Yok Artık! – Taksici Fikret (2015)

Kara Bela – Güven (2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Şahin Giray Han (2015-2016)

Familya (2016) Toprak

Bir Deli Sevda (2017) Mehmet

Görünen Adam (2017) Kurtulus

Babam (2017) Deniz

 

Tiyatro:

Kalp Düğümü

Aut

4+4

GözKapYap

Aşkın Gözüne Gözlü

 

Senaryoları:

Karşı Cins ile Tanışma Sanatı / Tiyatro Oyunu

Mukadderat / Türkiye'deki İlk Facebook Dizisi

Vakit / Kısa Film

Torbacının Esrarı / Orta Metraj Film

Tırnık / DVD Dizisi

 

Yönetmenlikleri:

Karşı Cins ile Tanışma Sanatı / Tiyatro Oyunu

Mukadderat / Türkiye'deki İlk Facebook Dizisi

Vakit / Kısa Film

Torbacının Esrarı / Orta Metraj Film

Tırnık / DVD Dizisi

 

Ödülleri:

GQ Men of the Year / Yılın Yükselen Yıldızı / 2015

Magazin Gazetecileri Derneği / Jüri Özel Ödülü / “Ulan İstanbul” / 2015

17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri / Genç Oyuncu Özel Ödülü / “Aut”

Galatasaray Üniv. 4. Sinepark Kısa Film Yarışması / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Ödülü / “Vakit” /

2010

Kral Midas Kısa Film Yarışması / En İyi Film, En İyi Yönetmen Ödülü / “Vakit”

47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi

Yönetmen, En İyi Film

Ödülü / “Vakit” / 2010

Tobav Tiyatro Çırakları Tiyatro Ödülleri / En İyi Genç Erkek Oyuncu

Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu



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