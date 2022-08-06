En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı? Araç almak isteyenler yüksek fiyatlar ve kredi faizlerinin de vade sınırının olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte otomobil fiyatları adeta katlanarak arttı. Vatandaşlar bütçelerine uygun otomobil arayışına girdi. En ucuz otomobil modellerini arayanlar 300 bin ve 400 bin altı sıfır araçların hangileri olduğunu merak ediyor.