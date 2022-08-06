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En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı? Araç almak isteyenler yüksek fiyatlar ve kredi faizlerinin de vade sınırının olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte otomobil fiyatları adeta katlanarak arttı. Vatandaşlar bütçelerine uygun otomobil arayışına girdi. En ucuz otomobil modellerini arayanlar 300 bin ve 400 bin altı sıfır araçların hangileri olduğunu merak ediyor.

En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?
06.08.2022 10:23:21
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

Pandemi döneminde otomobillere olan ihtiyaç arttı ve üretimde sıkıntılar yaşandı. Yaşanan gelişmelerden sonra dünya geneleinde otomobil piyasasında arz talebi karşılayaamaz oldu ve araç fiytları katlanaral arttı. Çip krizinini de yaşanması tim bu sorunların üzerine pul biber ekti. Yaşanan gelişmeler otomobil fiyatlarını küresel çapta artırdı. Ülkemizde de döviz kuruna bağlı olarak araç fiytları son yıllarda katlanarak arttı. 400 bin TL'nin altında çok sayıda model kaldı. Vatandaşlar ceplerine en uyguyn otomobili araştırıyor. Peki 2022 Ağustos ayında en ucuz sıfır otomobiller hangileri? 

1
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

FIAT

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 364.900 TL Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 386.900 TL Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel 450.900 TL

2
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 322.000 TL Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump 395.000

3
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

TOYOTA

Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin 460.600 TL

4
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

OPEL

Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel 478.900 TL

5
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

MITSUBISHI

Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik 401.750 TL

6
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 478.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.400 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.400 TL

7
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

FORD

Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin

8
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

VOLKSWAGEN

Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Impression Manuel 488.900 TL

9
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

SEAT

Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 450.000 TL

10
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

CİTRONE

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 461.000 TL

11
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?

DACİA

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 456.000 TL

12
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?
13
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?
14
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?
15
En ucuz sıfır otomobiller hangileri? 2022 Ağustos en ucuz-uygun araba marka ve modelleri neler? 300-400 bin TL altı sıfır araba var mı?
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