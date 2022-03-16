Konut fiyat artışı rekor kırdı

Turkiye ekonomisinin son dönemde lokomotiv sektörü olan konut sektöründe fiyat artışı devam ediyor. Ocak ayında konut fiyatları yüzde 13.1 artarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

TCMB 2021 Ocak ayına ilişkin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi konut fiyatlarındaki artışın rekor tazelediğini ortaya koydu.

Buna göre, 2022 yılı Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 yükseldi.

Konut fiyatları 2021 Aralık'ta aylık bazda yüzde 7,9 artarken yıllık bazda yüzde 59,6 yükselmişti.

FİYAT ARTIŞINDA İSTANBUL İLK SIRADA

Konut fiyatlarındaki yıllık artış ülke genelinde yüzde 77,4 olurken, bu oran İzmir'de yüzde 73,1; Ankara'da 73,5 ve İstanbul'da yüzde 83,5 oldu.Yeni konutların fiyatları ise ocak ayında ülke genelinde yüzde ortalama yüzde 85,7 arttı. Bu oran İzmir'de yüzde 83,7, Ankara'da yüzde 94, İstanbul'da ise yüzde 94,8 oldu. Öte yandan, Merkez Bankası verilerine göre 2022 Ocak'ta konut fiyatlarındaki en yüksek yıllık değişimin yaşandığı iller Aydın, Denizli ve Muğla oldu.

EN DÜŞÜK FİYAT ARTIŞI KARS'TA

En düşük yıllık değişimin görüldüğü iller ise yüzde 46,9 ile Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır; yüzde 48,3 ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt ve yüzde 50,1 ile de Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli oldu. .