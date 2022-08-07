Ev sahipleri şimdi kara kara düşünüyor! Antalya'da kira sorunu gündem oldu

Antalya'da yüksek kira almak için evi yabancılara kiralayan ev sahipleri kendilerini mahkeme kapılarında buluyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan talep sonrası kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri şimdi adliyenin yolunu tutmaya başladı. Alanya ve Manavgat'ta çok sayıda mağdur olduğunu belirten sektör temsilcileri, “Kira balonu fena patladı” dedi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, Özellikle Alanya ve Manavgat'ta kira piyasasında ciddi sıkıntılar olduğunu, evi yüksek kiraladığını anlayan yabancıların kira ödemediğini, kaçanlar dahi olduğunu söyledi.

Kirasını ödemeden ülkesine dönüyorlar

Çağlar, "Ev sahiplerinin birçoğu kira bedellerini düzgün biçimde alamıyor. Yüksek bedelleri kabul edip evlere yerleşen yabancı kiracılar, ‘Bize piyasanın çok üstünde kiralama yapmışsınız' gerekçesiyle ya kirayı ödemiyor ya da kira bedelinde indirim istiyor. Kirasını ödemeden ülkesine dönenler bile var. Bu tartışmalar yargıya da taşınmaya başladı. 2-3 ay 10-15 bin TL kira alanlar mahkeme kapılarında sürünüyor" diye konuştu. .