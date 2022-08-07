AK Parti'den Kartal Cemevi Başkanı'na saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündemi değerlendirdi.



Kartal Cemevi Başkanı'na saldırı



Çelik, İstanbul'da Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:



''Ankara'daki cemevi saldırılarından sonra Alevi Vakıfları Federasyonu 2'nci Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan saldırının, aynı provokasyon zincirinin devamı olarak gözüktüğünü belirterek, Selami bey ülkemize bağlı, ülkemizin insanını çok seven, birlik ve dirlik için sürekli olarak gayret gösteren bir arkadaşımız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın; Alevi canlarımıza yapılan her saldırı, bize yapılmıştır. Ayrımız gayrımız yoktur. Hele ki muharrem ayının 1'inci gününde Alevi canlarımız lokmalarını paylaşmaya hazırlanırken, cemevlerine bu saldırı gerçekleşti. Emniyetimiz, adliyemiz hemen üstüne düşeni yaptı. Emniyetimizin bunu bütün boyutları ile açığa çıkaracağından hiçbir kuşkum yok. Bu provokasyon da engellenecektir''