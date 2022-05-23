“Ankara'nın En İyi Vaadi” Natura Vadi Projesi satışa açıldı

Yenilikçi projelerin ve çok kazandıran yatırımların öncüsü Fırat Life Style ve Rast Grup ortaklığı ile inşa edilen NATURA VADİ, 22 Mayıs Pazar günü yapılan görkemli lansman töreni ile satışa açıldı.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay'ın yaptığı lansman törenine iş, sanat, cemiyet, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli isimler katıldı. Gün boyu etkinliklerin düzenlendiği lansman organizasyonunda Natura Vadi'nin örnek dairesi de davetlilerin beğenisine sunuldu. Natura Vadi'nin konumu, konsepti, mimarisi ve proje tanıtım ofisi ziyaretçilerden tam not aldı.

Açılışa özel düzenlenen kampanya ile konut alacaklara %10+%10 indirim fırsatı sağlandı. Ön talep sürecinde yoğun ilgi gören Natura Vadi'nin lansmanında da rekor seviyede konut satışı gerçekleştirildi.

Lansman töreninin açılış konuşmasını yapan Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca, ‘'Ülkemizde her yıl 750 bin yeni konut ihtiyacı doğmaktadır. Ancak son zamanlarda yeni konut üretimi yapılamadığından hem kira hem de satış fiyatları yükselmiştir. Biz Fırat Life Style ile beraber elimizi taşın altına koyarak büyük ölçekli bir projeyi daha hayata geçirdik. Sektörün bu şekilde yeni konut arzlarına ihtiyacı vardır. Bu arz dengesini doğru şekilde ülkemizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda karşılamak üzere yola çıktık. Projemizedaha yolun başında, lansman öncesi dönemde rekor sayıda talepte bulunuldu. Bu durum bizim için yeni bir konut projesine ne kadar çok ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de dostlarımızın bu ilgisini karşılıksız bırakmamak için lansman döneminde maliyetlerin altında bir fiyat politikası ile satışa çıktık. Şimdi konut alanlar projenin maliyetinin altında konut alıyorlar. Bir yıl sonra en az yüzde yüz kazandıklarını kendileri de görecekledir. Çünkü lansman dönemleri satış fiyatlarının maliyetlerin altında tutulduğu bir dönemdir. İlerleyen günlerde maliyetlerin fiyatlara yansıtılması kaçınılmaz olacaktır.'' dedi.

Faruk Koca, Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Fırat'ı da sahneye davet ederek Natura Vadi gibi Ankara'ya marka değeri katacak önemli bir projeye birlikte imza attıkları için teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin en büyük proje tanıtım ofisine sahip ve “Ankara'nın En İyi Vaadi” mottosuyla yola çıkan Natura Vadi, Çankaya'nın en değerli lokasyonunda yer alıyor. 375.000 m² inşaat alanı üzerine kurulu, toplamda 909 adet konuttan oluşan Natura Vadi,10 konut ve 1 ticari bloktan oluşuyor. Projede 3+1, 4+1 ve 5+1 daire seçenekleri bulunuyor. Natura Vadi 35.000m² yeşil alanı, zengin sosyal donatıları, cadde mağazaları ile sakinlerine eşsiz bir yaşam vadediyor.

Natura Vadi, konut sektörünü canlandırmak amacıyla hayata geçirilen ilk evim konut finansman paketinin düşük faizli kredi imkânlarına ek olarak ilk fiyat ve erken alım avantajı da sunuyor.