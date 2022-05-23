Müşteri temsilcisine hızlı ve kolay nasıl bağlanılır?

Haberimizin içeriğinde bankalardan bilgi almak veya işlem yapmak için aranan telefon numaralarından müşteri temsilcilerine ulaşma yollarını detaylı olarak anlattık. İşte müşteri temsilcisine hızlı ve kolay bağlanmanın kısayolları.

Bazen banka yetkililerinden canlı destek alabilmek için dakikalarca beklememiz gerekiyor. Bazen olay ciddi olduğunda, arayan için bekleme süresi oldukça zor olabilir. Herhangi bir konuda bilgi almak veya işlem yapmak için arayacağınız banka iletişim numaralarından müşteri hizmetlerine bağlanarak canlı destek alabilmeniz için daha hızlı ve kolay yolları detaylı olarak anlattık. Yazımızın devamında GSM operatörlerinin müşteri temsilcilerine ulaşmanın da kısa yolları var.

Müşteri temsilcisine hızlı ve kolay bağlanmanın kısayolları

Bankaların müşteri temsilcisi numaları ve tuşlamanız gerekn numaralar şöyle:

Akbank : 4442525 4+2+0

Albaraka Türk : 4445666 0

Burgan Bank : 08502228222 0

Cepteteb : 08502220929 0

Denizbank : 08502220800 2+1+0

Enpara : 08502223663 numarasında direkt olarak müşteri hizmetleri karşılamaktadır.

Finansbank : 08502222900 1+5+4

Garanti : 4440333 numarası arandıktan sonra rastgele tuşlara basılması sonrası canlı müşteri hizmetlerine ılaşılabiliyor.

Halkbank : 4440401 0

HSBC : 08502110111 1+8+4

İNG bank : 08502220600 3+0

İş bankası : 08507240724 sesli yanıt +0+6

Kuveyt Türk : 4440123 2+0

Odea bank : 08502228444 6

Şekerbank : 4447878

Yapı Kredi : 08502220444 1+0 ya da 2+0

Teb : 08502000666 3+1+1

Türkiye finans bankası : 08502222244 0

Vakıfbank : 08502220724 2 + 0

Ziraat Bankası : 444 00 00 1+6+0

GSM Operatörlerinin iletişim bilgileri ve müşteri temsilcisine ulaşılacak numaralar

Türk Telekom : 444 1 444 1+1+3+1+4

Bimcell : 4444551 0

Türkcell : 05325320000

Vodafone : 5425420000 0+0+3 .