Yatırımcıya 57,3 milyar TL dağıtılacak

Borsada işlem gören şirketler, geçen yıl elde ettikleri kâr üzerinden dağıtacakları temettü miktarlarını açıkladı. Şu ana kadar 107 şirket toplam 57,3 milyar TL net temettü dağıtacağını duyurdu. Bu temettülerden yararlanmak için ödeme tarihinden 1 gün önce hisseye sahip olmak yeterli.

Piyasalar geride bıraktığımız hafta Rusya-Ukrayna savaşı ile merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırırken yılın geri kalanında da faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi.

FED BİLANÇODA KÜÇÜLMEYE GİTTİ

Bilanço küçültmeye yakın zamanda başlayacak olan Fed, enfl asyon ve büyüme beklentilerini de aşağı yönlü revize etti. Fed'in açıklamaları ‘şahin' tonda gelse de beklentiler doğrultusunda olması piyasalarda bir rahatlama yarattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine beklendiği gibi politika faizlerinde bir değişikliğe gitmedi. Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki hareketler yakından takip edilen diğer gündem maddesiydi. Dolar hafta boyu 14.50-14.92 TL aralığında dalgalanırken hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı Borsa İstanbul 2.100 puanın üzerine çıktı. Yüksek enfl asyona karşın mevduat gibi sabit getirili enstrümanlardaki faiz oranlarının görece düşüklüğü yatırımcıları yeni arayışlara itiyor. Bu nedenle hisse senedi bir adım öne çıkmış durumda. Hisse senedi alırken değer artışının yanında temettü verimi özellikle gelişmiş ülkelerdeki yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Son yıllarda finansal okuryazarlığın bir miktar artmasıyla yerli yatırımcıların bir kısmı temettüyü dikkate almaya başladı.

KURDA KRİTİK SEVİYE AŞILDI

Dolar/TL paritesi 1 Mart tarihinde 13,75 TL seviyesinden başlattığı yükseliş trendinin altına geldi. Bu teknik açıdan olumlu. Ancak bu trendin aşağı yönlü kırıldığının teyidi 14,61 TL seviyesinin altında yapılacak kapanışlarla alınabilir. Bu senaryo gerçekleşirse 14,34 ve 13,96 TL destekleri görülebilir. Özellikle 13,96 TL desteğine dikkat. Çünkü bu seviyenin de altına gelinmesi paritede aşağı yönlü hareketlerin ivmelenmesini sağlayabilir. Ancak 14,61 TL seviyesinin üzerinde kalınması 14,82-14,99 direnç bölgesini kırılma riskini beraberinde getirebilir. Bu senaryoda paritede yukarı hareketlerin agresifl eşebileceği ve kademeli olarak 15,73 TL seviyesinin ilk aşamada hedefl enebileceği unutulmamalı. .