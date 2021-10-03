Yabancı şahıs ve şirketlerin Türkiye'den taşınmaz edinim yöntemleri

Türkiye'de taşınmaz edinimi konusunda 3 farklı yabancı kavramı vardır; Yabancı gerçek kişiler, Yabancı tüzel kişiler ve Yabancı Sermayeli Türk Şirketler.

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan vatandaşlar için yerleşim ve evrak işlemleri ile ilgili yoğun bir trafik yaşarken şirketlerin gerek menkul gerekse gayrimenkul edinimlerinde de bir nevi rehberlik etmekte. Bu bağylamda yabancılar da ülkemizden taşınmaz satın alımı konularında sıkçca kurumların yolunu aşındırıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu konuda "Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı" olarak seferber durumda.

Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancılar için de resmi sitelerinde gerekli aktarımlar yapılıyor.

İşte bunlardan bazıları:

Yabancının Türkiye'de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izninin bulunması gerekmez. Bunun yanı sıra Türkiye'de taşınmaz malıbulunan yabancılara 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince en fazla br yıl süreli olmak üzere kısa dönem ikamet izni verilmektedir.

Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz işlemleri

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yabancıların tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkeden yapabilmelerinin temini amacıyla TKGM yurtdışı temsilcilikleri oluşturulmaktadır. Bu kapsamda

Berlin Başkonsolosluğu Tapu ve Kadastro Temsilcilği'nde Tapu ve Kadastro şlemler yapılmakta olup Türkiye'de bulunan taşınmazlar Berlin temsilcilğinden alınıp satılabiliyor.

Yabancı sermayeli Türk şirketleri ise öncelikle taşınmazın bulunduğu yerdeki valilik il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne başvuru yapmalı, akabinde aldığı olumlu cevap ile tapu müdürlüğüne başvurmalıdır. Bu şirketler bizzat, posta veya elektronik posta yoluyla da müracaat edebilirler.

3 farklı yabancı tanımı

Türkiye'de taşınmaz edinimi konusunda 3 farklı yabancı kavramı vardır;

Yabancı gerçek kişiler, Yabancı tüzel kişiler ve Yabancı Sermayel Türk Şirketler.

2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. maddesinde yabancı gerçek ve tüzel kişilern taşınmaz edinimne ilişikn hükümler, 36. maddesinde ise yabancı sermayel şirketlere ilişkin hükümler yer alır. Vatandaşları Türkye'den taşınmaz edineblecek ülkeler Bakanlar Kurulu belirlemektedir. Bakanlar Kurulu edinmler iiçn gerekli görürse özel şartlar da öngörebilir

30 hektara kadar taşınmaz edinimi

Edinimine izin verilen yabancı uyruklu gerçek kişiler özel mülkiyetin mümkün olduğu alanlarda (konut, işyer, arsa, tarla vs.) her türlütaşınmazı edineblir. Edinilen taşınmaz yapısız nitelkte ise yabancı uyruklu malikin burada

iki yıl içerisinde proje geliştirmek üzere projenin konusuna göre ilgili kamu idaresine başvurması gerekir.Yabancı uyruklu bir gerçek kişi ülke genelinde 30 hektara kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilr. Bakanlar Kurulu dilerse bu miktarı iki katına kadar arttırabilir.

Askeri bölgelerde durum

Yabancı uyruklu gerçek kişiler askeri yasak bölgeler ve asker güvenlik bölgelerinde bulunan taşınmazları edinemez ve kiralayamazlar. Özel güvenlik bölgelerindek taşınmazları ise valilik izni ile edinebilir ve kiralayabilirler.

Yabancı uyruklu gerçek kişilern toplam edinmi bir ilçenin özel mülkiyete açık toplam alanının yüzde onunu aşamaz. Yüzde onluk kotanın dolduğu yerlerde yabancıların yen edinimi talepleri karşılanmaz.

Yabancıların miras hakkı

Ülkemizde yabancıların miras hakkı korunmuştur. Yabancının edindiği taşınmaz ölümü halinde mirasçılarına intikal eder. Mirasçı taşınmazı edineblecek durumda ise (uyruk, kişi başına ve ülke genel toplam sınırlama şartları uygunsa) kendisine kalan taşınmazı elinde tutablir Aksi halde taşınmazı derhal devretmesi gerekir. Devretmedği takdirde Maliye Bakanlığı taşınmazı satışa çıkarır ve bedeli kendisine öder.

Yabancı şirketlerin hak edinimi

Yabancı yatırımcıların; Yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya; Yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme ve görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe

sahip şirketler yabancı sermayeli şirket olarak kabul edilir.

Bu şirketler ana sözleşmelerinde belrtilen faalyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinebilr.

Bunun için öncelikle taşınmazın bulunduğu yer valiliğine izin için başvurmaları gerekir.

Edinilmek sitenen taşınmazın askeri yasak bölge veya askeri güvenlk bölgesi içerisinde kalması halinde taşınmaz mülkiyet edinimleri Genel Kurmay Başkanlığının, özel güvenlik bölgesi içersnde kalması halinde sie taşınmazın bulunduğu yer valiliğinin iznine tabidir.

Taşınmaz edinim başvurusunun sonucunun olumlu olması halinde, tescil işleminin yapılması için valilik tarafından şirket/iştrak ile tapu müdürlüğüne yazı ile bilgi verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.