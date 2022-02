Value Finance: Staking Etkinliği Başlarken Hükmetmek İçin Kur

Value Finance; blok zincir ile güçlendirilmiş iş çözümleri sunan merkezsiz finans uygulamasıdır. 2 Şubat’ta başlayıp 18 Şubat’a kadar devam edecek Staking Etkinliği duyurmaktan gurur duyar.

$VFT Token

Value Finance platformunun kendine ait tokeninin sembolü $VFT. Value Finance ekosistemini güçlendirmenin yanı sıra aşağıda belirtilen amaçlara hizmet etmek üzere de kullanılmaktadır:

*Takas ve/veya işlem ücretleri

*Zarar görmüş herhangi bir topluluk üyesine destek organizasyonu düzenlemek

*Projenin yönetişimin bir parçası olmak

Staking Etkinliği

Value Finance 2 hafta sürmesi planlanan bir Stalin Etkinliği organize ediyor. Kullanıcılar varlıklarını 100%'e varan APY ile değerlendirmek için Value Finance'yi kullanabilirler.

Daha fazla bilgi için ziyaret edin: http://staking.valuefinance.io/

Value Finance Hakkında

Value Finance; merkeziyetsiz finansı yeniden düzenlemek için oluşturulmuş bir blok zincir hizmet çözümüdür. Temel amacı; hem işleyen hem de henüz piyasaya sürülmemiş projelere aktif blok zincir desteği sunmak adına gereken altyapı ve desteği sağlar. Bu şekilde diğer projelere yardımcı olur. Value Finance danışmanlık hizmeti aracılığıyla diğer projelere destek olur.

Value Finance; çoklu zincirli köprü, DApp (merkeziyetisiz uygulama) ve Value Merch Mağazası'na katkı sağlar. Farklı zincirler arası fon transferi çoklu zincir köprü ile sağlanırken DApp ise hangi ağ olduğundan bakılmaksızın kullanıcıların varlıklarını denetleyebilmelerine imkan sağlar. Value Merch Mağazası ise blok zincir üstünde piyasaya sürülmüş tüm hizmet ve servislerin sergilendiği yerdir.

Website: https://valuefinance.io/ .