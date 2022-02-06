DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler
Evlat nöbetinden 888. Gün!
İş çığırından çıktı! Atatürk’e ‘Alemlerin Rabbi’ yakıştırması
Value Finance: Staking Etkinliği Başlarken Hükmetmek İçin Kur
Fas'ta 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş
Tunus Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti
Talat Bulut kimdir nereli? Talat Bulut yaşı, eşi, hayatı
Skandal paylaşımların ardından Derya Büyükuncu'ya hak mahrumiyeti cezası
Emsal karar; Anne kusurlu bulundu, velayet babaya verildi
İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
Bursa'da korkutan deprem!
Altun ile Bekaroğlu arasında 'mesaj' polemiği
Tansu Çiller parti mi kuruyor? Avukatından açıklama geldi
Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı iddia
Çorum FK gümbür gümbür! 1-0

TIMETURK / EKONOMİ / Value Finance: Staking Etkinliği Başlarken Hükmetmek İçin Kur

Value Finance: Staking Etkinliği Başlarken Hükmetmek İçin Kur

Value Finance; blok zincir ile güçlendirilmiş iş çözümleri sunan merkezsiz finans uygulamasıdır. 2 Şubat’ta başlayıp 18 Şubat’a kadar devam edecek Staking Etkinliği duyurmaktan gurur duyar.

42 Dakika Önce
2022-02-06 17:07:28
Value Finance: Staking Etkinliği Başlarken Hükmetmek İçin Kur

$VFT Token

Value Finance platformunun kendine ait tokeninin sembolü $VFT. Value Finance ekosistemini güçlendirmenin yanı sıra aşağıda belirtilen amaçlara hizmet etmek üzere de kullanılmaktadır:

*Takas ve/veya işlem ücretleri

*Zarar görmüş herhangi bir topluluk üyesine destek organizasyonu düzenlemek

*Projenin yönetişimin bir parçası olmak

Staking Etkinliği

Value Finance 2 hafta sürmesi planlanan bir Stalin Etkinliği organize ediyor. Kullanıcılar varlıklarını 100%'e varan APY ile değerlendirmek için Value Finance'yi kullanabilirler.

Daha fazla bilgi için ziyaret edin: http://staking.valuefinance.io/

Value Finance Hakkında

Value Finance; merkeziyetsiz finansı yeniden düzenlemek için oluşturulmuş bir blok zincir hizmet çözümüdür. Temel amacı; hem işleyen hem de henüz piyasaya sürülmemiş projelere aktif blok zincir desteği sunmak adına gereken altyapı ve desteği sağlar. Bu şekilde diğer projelere yardımcı olur. Value Finance danışmanlık hizmeti aracılığıyla diğer projelere destek olur.

Value Finance; çoklu zincirli köprü, DApp (merkeziyetisiz uygulama) ve Value Merch Mağazası'na katkı sağlar. Farklı zincirler arası fon transferi çoklu zincir köprü ile sağlanırken DApp ise hangi ağ olduğundan bakılmaksızın kullanıcıların varlıklarını denetleyebilmelerine imkan sağlar. Value Merch Mağazası ise blok zincir üstünde piyasaya sürülmüş tüm hizmet ve servislerin sergilendiği yerdir.

Website: https://valuefinance.io/ .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş