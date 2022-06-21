Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Enflasyon rakamlarına göre belli olacak emekli zammından sonra neler değişecek? Emekli zammı ne zaman belli olacak? Temmuz zammı emekli maaşı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli maaşı zammı haberi...

Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Enflasyon rakamlarına göre belli olacak emekli zammından sonra neler değişecek? Emekli zammı ne zaman belli olacak? Temmuz zammı emekli maaşı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli maaşı zammı haberi...

Emekli zammı ne kadar olacak?

Mayıs ayından sonra enflasyon rakamları netleşmeye başladı. Haziran ayı için de tahminler oluştu.

Gündemde konuşulan istatistiklere göre temmuz ayında SSK ve bağ-kur emekli aylıkları %35 oranında artmış olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Eğer gündemle konuşulan %35'lik zam uygulanırsa en düşük emekli maaşında 875 TL artış olacak.

Şu an en düşük emekli maaşı 2500 TL. Yapılan zam sonrasında 3375 TL olacak.

Açıklamalar bekleniyor...

Temmuz zammı emekli maaşı kaç TL olacak?

Yapılan zam yüzdelik oranda olduğu için her maaşa göre artış farklı olacaktır. Şu an için piyasada konuşulan %35'lik zam uygulandığı takdirde, en düşük 875 TL fiyat artışı bekleniyor. .