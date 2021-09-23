Türkiye'nin sayılarla röntgeni çekiliyor

1326-1389 yıllarında tarım ve araziye ait bilgi toplamak amacıyla toprak ve nüfus sayımları yapılırken bugün Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısını sayılarla analiz etmeye devam ediyor