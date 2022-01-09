Türk Lirası! Erdoğan, kararını verdi mi?

Londra’daki Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Mahmud Abdullah Akif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık kararlarını ve Türk Lirasının yaşadığı değişimi TIMETURK için mercek altına aldı.

Dr. Akif, “Türk Lirası'nın yaşadığı şeyi, birçok ülkenin para birimi yaşadı, yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Bu yüzden ekonomik sahnenin tam resmine bakmamız gerekiyor ve bu, sorunu tüm yönleriyle ele almamızı gerektiriyor” diyor.

Son dört yılda, özellikle Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra, Türk lirası çarpıcı bir şekilde hareketlendi. On yılı aşkın bir süre dolar karşısında 2,5- 3 lira aralığında istikrarını sağladıktan sonra TL, 2018'de 3,3 seviyesinden daha kötü noktalara ulaşarak 2021 başında 7 TL'ye ulaştı. Son olarak 18 lira seviyesini görmesinin ardından geçen ayın ortasında 11 liralara indi. Cumhurbaşkanının Türkleri spekülasyon yapmamaya ve tasarruflarını yerel para biriminde tutmaya ve onları ABD dolarına çevirmemeye zorlamak için bir dizi ekonomik önlem açıklamasının ardından dolar, ancak Aralık ayının sonuyla birlikte tekrar düşmeye başladı, ancak daha yavaş bir oranda ve bu yılın başında dolar karşısında yine 13,5 liraya yükseldi. Ama şimdilerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararlar ve Aralık ayı ortasında uygulamaya konan ekonomik tedbirlerle liranın değerini mi ispat edeceğini, yoksa son iki haftalık olumlu verilerin yalnızca bir tepki mi olduğunu kimse bilmiyor.

2020 yılının ortalarından itibaren 2021 boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoğu Merkez Bankası başkanı ve genel müdür yardımcılarından oluşan ve bazılarının görev süresi üç ayı geçmeyen çok sayıda Türk finans yetkilisini görevden aldı, kimisi de istifa etti. Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılı sonunda istifa etmesi ve finans sektöründeki bu görevden alma ve istifaların temel nedeni faiz meselesi. Bu yetkililer, Türkiye'de geçen yıl yüzde 21'in üzerine çıkan enflasyon oranlarının düşürülmesine katkıda bulunma güdüsüyle faiz artırımına ihtiyaç gördükleri için, yerel para biriminin değer kaybetmesine neden oldu. Erdoğan'ın 20 Aralık'taki kararlarıyla göreceli dönüşünden önce, geçen Aralık sonunda Türk lirası yüzde 52'den fazla değer kaybetti, gücünün bir kısmını geri kazandı ve kısa süre sonra tekrar düşmeye başladı, ancak daha düşük oranlarda.

Cumhurbaşkanı tarafından ay sonunda açıklanan ve liranın değerinin konsolide edilmesine yardımcı olan kararlar, bir tarafta Türklerin tasarruflarının Türk parası cinsinden değerini desteklemek ve Türkleri tasarruflarını dolara çevirmeksizin yerel para biriminde sürdürmeye teşvik etmek için odaklandı. Şirketler için döviz kurunu sabitleyerek ve tasarruf sahiplerine yüksek döviz kurlarını telafi ederek dolar tasarruflarını liraya dönüştürdüler. Türk lirası mevduatın 3, 6, 9 veya 12 aylık olarak para yatırma ve çekme arasında döviz kuru dalgalanmalarından korunduğu ve mudi, vadesi arasındaki dolar fiyatı farkına ek olarak beyan edilen faizi aldığı durumlarda korunuyor. Türklerin lirayı elinde tutması ve doların liraya karşı değerinde bir artışa yol açması ümidiyle yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilen faiz oranlarına ilişkin politikasını da vurguladı. Bu politikalar geçici politikalardır ve çoğunlukla kişisel heveslerin istikrarsız ekonomik dalgalarına tabidir ve Türk parasının düşüşü bu kararların uygulanmasından on gün önce başlamıştır.

“Paranın değeri ve istikrarı”

Hepimizin bildiği gibi lira sorunu ve devalüasyonu sadece Türkiye'de değil birçok ülkede tekrarlanan bir sorun. Bu sorunla baş etmek resme bütün olarak bakmamızı gerektiriyor. Şahsi değerlendirmeme göre herhangi bir toplumda veya ülkede ekonomik aktivite üç temel yön ve onu tamamlayan bir dördüncü ile bağlantılıdır. İlki para birimi ile ilgili, ikincisi yatırım ve istihdam, üçüncüsü ise devlet ve toplum hakkı olan ekonomik üçgen diyebileceğimiz şey budur. Paranın önemi, iç içe geçmiş ve karmaşık piyasalar ışığında bir değişim aracı olmasıdır. Geçmişte paraya ihtiyaç yoktu ve değişim mallar ve hizmetler arasında doğrudandı ve piyasalar şimdi gördüğümüz şekilde bu karmaşık formda değildi. Bu açıdan en önemli unsur paranın değeri ve istikrarıdır. İstikrar ve değeri sağlamak için gümüş veya altın sikke veya kağıt para için altın veya gümüş standardı denilen şeyin iade edilmesi gerekir ve bu o zamana kadar geçerliydi. Bu, doları kağıt paraların örtüsü haline getirmiştir. II. Dünya Savaşı sonunda 1944'teki Bretton Woods Anlaşması'ndan 1970'lere kadar uygulanan sistem budur. Tabii ki, bu sistemin nasıl uygulanacağı hakkında daha fazla ayrıntı var, ancak bunun temeli karardır.

“İstihdam ve yatırım”

İkinci nokta; istihdam ve yatırımdır, ki bu toplumun her zaman insan, madde veya parasal tüm kaynakları kullanması gerektiği anlamına gelir. Bunu sağlamak için faiz sıfır olmalıdır, yani mevduat ve tasarruflarda faiz yoktur, ve bu nedenle, her insan, ister üretmek için üzerinde çalıştığı doğal kaynaklar olsun, isterse emek ve zaman gibi işte kullanacağı insan kaynakları veya mali kaynaklar olsun, kendisine ve tüm topluma fayda sağlayan projeleri finanse etmek için sahip olduğu mevcut kaynakları kullanmaya çalışacaktır. Keynes ve diğerleri gibi birçok iktisatçı, kaynakların tam olarak kullanılmasının faizin sıfıra indirilmesini gerektirdiğini söylemişlerdir. Keynes ve diğerlerinden 1400 yıl kadar önce de Yüce Allah (cc), “Allah faizi tüketir, sadakaları ise arttırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez” demiştir. Yine Allah Teala, devamla “Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın” buyurur. Bu bağlamda faiz %16, %14, hatta %1 de olsa faizi yasaklar, iktisadi veya toplumsal hayatımızın bir parçası olmasını istemez.

“Devletin rolü ve toplum”

Üçgenin üçüncü kenarına gelince, o da devletin rolü ve toplum hakkıdır. Çünkü gezegendeki yaşamın gelişmesi ve karmaşıklığı ile devletin rolünün arttığını, büyüdüğünü ve hayatın pek çok alanına müdahale etmeyi sağladığını görüyoruz. Bu hiç gerekli bir durum değildir çünkü bazı durumlarda bu müdahalenin istibdat ve tiranlık boyutuna ulaştığını görmekteyiz. Tıpkı “Firavun ise, ‘Ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum' dedi” örneğindeki gibi devletin uygun gördüğünü dayatması anlamına geldiğini görüyoruz. (Şimdi -ve oldukça uzun bir süredir, yani geçen yüzyılın sonunda- küreselleşme fikrinin giderek zorba hale geldiğini görüyoruz ve bundan Allah'ın izniyle başka bir makalede bahsedebiliriz.) Devlet, vatandaşlarına karşı görevlerini yerine getirmek için satış vergileri veya gelir üzerinden alınan vergiler, katma değer vergileri, emlak ve devletin gelirini temsil eden diğer ücretler gibi çeşitli faaliyetlere vergi ve harçlar uygular. Elbette sanayi ve diğer çeşitli faaliyetlere müdahale eden, fabrikalar kuran, toprak işleyen ve diğer ekonomik alanlarda faaliyet gösteren bazı ülkeler var. Bu müdahale gerekli değil, aksine reddediliyor ve devletin görevleri arasında olmayan ve olmaması gereken rolleri oynamasına yardımcı olduğu için.

Türk Lirası'nın yaşadığı şeyi, birçok ülkenin para birimi yaşadı, yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Bu yüzden ekonomik sahnenin tam resmine bakmamız gerekiyor ve bu, sorunu tüm yönleriyle ele almamızı gerektiriyor. Para biriminin bugünkü ve yarınki değeri konusu enflasyonla ve gelecek hafta durgunluk veya işsizlik veya düşük seviye ile yaşam, yoksulluk ve diğer ekonomik sorunlar ve bu, bahsettiğim gibi, para birimi örneğinde olduğu gibi birçok ayrıntıya ihtiyaç duyuyor. İstikrara kavuşturulması ve bu alanda kullanılabilecek kıymetli madenlerin yeterli rezervinin olmaması sorununun nasıl aşılacağı konusunda bir örtü sağlanması için çalışmaktır. İstihdam ve yatırım konusunda da aynısı geçerlidir. Diğer farklı alanlar da var, ancak başlangıçta karar verebilecek bir kişiye ihtiyaç duyuyor.

Tahminimce ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinin ve geçen yüzyılın doksanlı yılların ortalarında İstanbul'a belediye başkanı ve cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana gerçekleştirdiği uygulamaların takipçisi olarak, daha sonra kuruluşunu gerçekleştirdiği Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak, Başbakan ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, tahminimde belirttiğim gibi, Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerinin bu sorunla ilgili olarak uygun kararı verebilecek kişi olabilir. Deneyimliyor ve böylece dünyanın birçok ülkesinin öykünebileceği ve uygulayabileceği ve ekonomik alanı üçgenin üç yanı üzerinden ele alabileceği ve resmin bir kısmını veya üçgenin bir yanını umursamadan ve meşgul etmeyen bir model sunabilir. Sonuç olarak, Cenâb-ı Hakk'tan, dünyanın farklı yerlerinde, doğuda ve batıda bulunan Müslümanları ve tüm insanları korumasını, onları iyiye ve salih olana hidayet etmesini niyaz ederim. Ve Allah niyeti bilendir ve o yolu hidayete erdirir.

Dr. Mahmud Abdullah Akif, Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.