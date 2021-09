Trafik sigortası yaptırmak neden zorunlu?

Poliçenin yaptırılmaması veya yenilenmemesi halinde, gecikme yaşanan her ay için yüzde 5 oranında gecikme cezası uygulanır.Sigortasız araç otoparka götürülerek trafikten men edilir ve araç sahibi trafik sigortasını yaptırana kadar araç, otoparkta tutulur.

Araç sahibi iseniz aracınızın kaskosunu ve sigortasını yaptırmak önemli. Kasko fiyatlarının her geçen gün artması ve zorunlu trafik sigortasının "zorunlu" olması ise araç sahipleri için önemli bir maliyet oluşturuyor.Tüm bunların dışında gerek periyodik araç bakımları gerekse muayene masrafları da bu maliyetleri daha da yukarılara taşıyor.

Araçların model ve motor ve kullanım türüne göre değişiklik gösteren bu maliyetler arasında son dönemde en çok tartışma konusu olan ise "Zorunlu Trafik Sigortası"

Maliyetler artıyor

Trafikte her gün başımıza gelebilecek kazalar, can güvenliğini tehlikeye atıp, maddi zararlara neden olabiliyor. Zorunlu Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu sigorta türü. Trafiğe çıkan araçların yol açabileceği farklı sebeplerden oluşan kazalar can ve mal kaybına neden oluyor. Trafikte yer alan her araç sahibinin yaptırmakla yükümlü olduğu ve her sene yenilemenin gerektiği, trafik sigortasının zorunlu olmasının nedenleri de ayrı bir konu.

Diğer aracın zararını karşılıyor

Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı aracın kusuru nisbetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılamaktadır.Trafik kazasına sebep olan sürücü, üçüncü kişiye verdiği zarardan ötürü otomobil araç türünde ağır tazminat ödemek zorunda kalabilmektedir.

25 milyona yakın araç var

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 729 bin 901 oldu.Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sigortada yasal takip süreci



Zorunlu trafik sigortası olmayan veya süresi sona erdiği halde sigortasını yenilemeyen araç sahiplerinin araçlarının trafiğe çıkması yasal olarak engellenmektedir. Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür. Yola ya da seyahata çıktığınızda özellikle zorunlu olarak tanımlanan bu sigortanın yaptırılması ihmal edilmemelidir.

Zorunlu trafik sigortalarında ödenilen primle orantılı olarak üst limitler mevcut. Zorunlu trafik sigortası karşı tarafın zararını bu üst limitler kadarıyla karşılar, eğer zarar bu limitleri aşıyorsa, aşan miktar için araç sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder. Trafik sigortası herhangi bir hasar durumunda karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına almaktadır. Zorunlu olmasının sebebi de budur. Zorunlu trafik sigortasındaki bu limitler zararın çeşidine göre değişir. Bu rakamlar her sene değişmekte ve primler de buna göre tekrar belirlenmektedir.

Kasko ile farkı nedir?

Kasko sigortası, araç sahibinin kendi aracını ve kendi aracı içindekilerin zararlarını teminat altına aldığı bir sigorta çeşidi konumunda ve belli bir zorunluluk bulunmaz. Kasko yaptırıp yaptırmamak size bağlı. Eğer zorunlu sigorta yaptırmazsanız belli bir yaptırımı var. Kasko yaptırmadığı halde destekleyici sigorda içeren poliçelerin de düzenlendiği bir gerçek. Peki zorunlu trafik sigortası ne tür teminatlar sağlıyor:

Hangi teminatlar sunuluyor?

Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Bu teminat, karşı tarafa verdiğiniz maddi zararları teminat altına almaktadır. Kusurlu olduğunuz bir kazada birden çok araç zarar gördüyse olay başı teminatı devreye girmektedir.

Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğiniz bedeni zararları teminat altına almaktadır. Burada araçtaki kişi sayısı esas alındığından araç tipine göre teminatlar değişmektedir.

Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı: Kaza sonucu bir kimsenin ölümüne yol açmanız halinde; ölenin defin masraflarıyla ölen kişinin geride kalanlarına manevi tazminat teminatı vermektedir. Sakatlanma teminatıysa, karşı tarafın kaza sonucu kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır.

Hangi yaptrımlarla karşılaşılıyor?

Aracına trafik sigortasını yaptırmayan sürücüler cezai yaptırımlarla karşılaşmaktadır.

Trafik sigortasını zamanında yaptırmayan araç sahipleri, trafik sigortası basamağı “herhangi bir kaza yapmasa bile” sabit kalır ve poliçesinde indirim şansını kaybedecektir.

Poliçenin yaptırılmaması veya yenilenmemesi halinde, gecikme yaşanan her ay için yüzde 5 oranında gecikme cezası uygulanır.

Sigortası bulunmayan bir aracın trafik ekiplerince tespit edilmesi halinde, araç çekici yardımıyla otoparka götürülerek trafikten men edilir ve araç sahibi trafik sigortasını yaptırana kadar araç, otoparkta tutulmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.