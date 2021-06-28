Trafik sigortası fiyatları binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Trafik sigortası fiyatlarını araştıranlar son zamanlarda Trafik sigortası fiyatı düştü mü? Trafik sigortası fiyatları geriledi mi? sorusunu sormaya başladı. Trafik sigortasında bedeni ve değer kaybı tazminatlarında değişiklik içeren kanunun yasalaşmasıyla trafik sigorta fiyatlarında üşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. İşte trafik sigortaları fiyatlarında son durumu...

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyona yaklaştı. Milyonlarca araç sahibini kara kara düşündüren konulardan bir tanesi de zorunlu trafik sigortası ödemeleridir. Trafik sigortasında bedeni ve değer kaybı tazminatlarında değişiklik içeren kanun yasalaştı ve Resmi Gazetede yayınlayarak yürürlüğe girdi. Şimdilerde, yeni düzenlemenin fiyatları nasıl etkileyeceği konuşuluyordu. Yaşanan gelişmelerden sonra trafik sigorta fiyatlarının düşüp düşmediği araştırılmaya başlandı. Peki Trafik sigortası fiyatı düştü mü? Trafik sigortası fiyatları geriledi mi?

Trafik sigortası fiyatı düştü mü?

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan bugünkü yazısında trafik sigorta fiyatlarını değerlendirdi. Sigortacılara soru soran Doğan trafik sigortası fiyatları düştü mü? sorusuna yanıt aradı.

2021'in Ocak-Mayıs dönemi, 5 aylık verilerine göre otomobil, kamyon, otobüs, traktör gibi tüm araç grupları hesaba katıldığında, Mayıs sonu itibariyle, ortalama trafik sigortasının primi 777 lira. Nisan ayında ortalama fiyat 796 lira, Mart ayında 808 lira, Şubat ayında 816 lira, Ocak ayında ise 827 lira. Yıl başından bu yana trafik sigortasının fiyatı yüzde 6.4 düşmüş. 2020'nin ilk 5 aylık dönemi ile mukayese edildiğinde, geçen senenin Ocak-Mayıs döneminde ortalama fiyat 776 lira. Son bir yılda trafik fiyatında hemen hemen hiç artış yapılmamış. Bu haliyle son bir yıldır trafikte prim artmıyor dinebilir.

Tabi bu, ortalama fiyat. Araç gruplarına göre durum değişiyor. Örneğin, otomobillerde bu yılın Ocak ayında ortalama fiyat 629 lirayken, Mayıs ayında yüzde 4.4 düşerek, 602 liraya gerilemiş. Aynı şekilde kamyonetlerde de 5 ayda trafik primi, yüzde 5'e yakın düşmüş. Buna karşılık taksilerde yüzde 3, minibüs ve otobüslerde yüzde 4, kamyonlarda yüzde 3.4 fiyatlar artmış. Kabaca, otomobillerin primleri düşerken, ticari araçların fiyatı yükselmiş.

Sigortacılar ise, dövizdeki artış nedeniyle onarımlarda parça maliyetlerinin arttığını ve son bir yılda yüzde 30 gibi bir maliyet artışı yaşadıklarını söylüyor. Enflasyonun ise yüzde 17'lerde olmasına rağmen otomobillerde trafik sigortası fiyatlarının düştüğünü, diğer araç gruplarında ise fiyat artışının yüzde 4'lerde kaldığını belirtiyorlar. Sigortacılar, devletin kendilerine tanıdığı aylık yüzde 1'lik fiyat artışını bile sürücülere yansıtmadıklarını da belirtiyorlar.

Türkiye'de trafiğe kayırlı 24 milyona yakın araç var

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyon 245 bin 409'dan 24 milyon 256 bin 741'e yükseldi. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafik sigortası nedir?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılar. Araç sigortasının özel şartları her bölgede yasal düzenlemeler ile değişebilmektedir.

Trafik Sigortası, Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biridir. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince karayoluna çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunludur.[1] Polis kontrollerinde araçlarda bulunması beklenen belgelerden biri, trafik sigortası poliçesidir.

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır ve karayolunda seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları karşılar. Aracı işleten kişinin kendi aracına veya kendi kendisine vereceği zararları karşılamaz, Kasko sigortasının yerine geçmez. Trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini de karşılamaz.

Trafik Sigortasında sigortalı kişi, Karayolları Trafik Kanunundaki tanım uyarınca işletendir. Türk hukukunda aracın işleteni araç sahibi olabileceği gibi uzun süreli kiralama yapan kişi gibi araç üzerinde önemli menfaati olan başka bir kişi de olabilir. İşleten kişi olan sigortalının adı poliçe üzerinde belirtilir.

Trafik sigortası, zorunlu tarifeye bağlıdır. Teminat sınırı ve tavsiye niteliğindeki tarife primi Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir ve yayımlanır. 2009 yılından itibaren teminatlar değil ama, ödenecek primler konusunda sigorta şirketleri serbest bırakılmıştır. Prim, aracın türü (otomobil, motosiklet, otobüs, vs.), ticari olup olmaması, kayıtlı olduğu il gibi bazı etkenlere bağlı olarak değişir. Normalde bir yıl süreyle düzenlenir, primi peşin ödenir. Trafik sigortası poliçesi, aynı zamanda makbuz yerine geçer. Trafik poliçesi ile birlikte verilmesi gereken trafik pulları ise, elektronik merkezi ortamda anlık takibin yapılabiliyor olması nedeniyle nisan 2011 tarihinden itibaren kalkmıştır.

Sigortalanan dönemde meydana gelen hasarlar, bir sonraki yıl ödenecek primi etkileyecektir. Hasar meydana gelmemesi durumunda, bir sonraki dönem sigortasına hasarsızlık indirimi uygulanır. Bu indirim yıldan yıla artar. En yüksek indirim oranı %20'dir. Buna karşılık, hasar meydana gelmesi halinde, hasarlılık sürprimi uygulanır. %500'e kadar çıkabilir. Hasarsızlık ve hasarlılık bilgileri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin TRAMER adlı veri bankasında tutulmaktadır. Sigorta şirketleri, Trafik poliçesi düzenlerken TRAMER veritabanını kontrol ettiklerinden, önceki poliçenin farklı bir sigorta şirketinden düzenlenmiş olması halinde dahi hasarsızlık bilgileri aynı kalmaktadır. Hasarsızlık indirimi, sigortalı aracı değil, aracı işleten kişiyi takip eder. Ancak bu hak, ancak satılmış olan araç yerine aynı cins bir aracın iki ay içinde satın alınması koşuluyla verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.