Toplu Taşımada İninal Kart Kolaylığı İzmir

İzmirliler Toplu Taşımada ininal Kart Kolaylığı ile Tanışıyor

Türkiye'yi ön ödemeli kart ile tanıştıran ininal Kart, dünyanın dört bir yanında tercih ediliyor. Erişilebilirliği ve kolay kullanımının yanında, pek çok avantaja da sahip olan ininal Kart artık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılabiliyor.

Yeni nesil ödeme platformu ininal'in bir hizmeti olan ininal Kart, içerisine yüklenen bakiye kadar harcama yapmaya olanak tanıyor.12 yaşından büyük herkesin sahip olabileceği ininal Kart'ı artık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanmak mümkün. Tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veren ininal Kart ile İzmir'deki otobüs, metro ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında temassız ödeme yapılabiliyor.

Ulaşımda ininal Kart kolaylığı

Kullanıcıların İzmir'deki ulaşım işlemlerinde kartını kullanabilmesi için, ininal Kart ile HES kodunu eşleştirmesi gerekiyor. Vatandaşlar, hes.izmirimkart.com.tr adresinden ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerinde bulunan bilgilendirme kioskları üzerinden ininal Kart'larını HES kodu ile eşleştirebiliyor.

Kullanıcılar HES kodu ile eşleştirdikleri kartlarını ilgili ulaşım aracındaki okuyucuya yaklaştırarak ödeme yapabiliyor. Ücret, ininal Kart'ın mevcut bakiyesinden anlık olarak düştüğü gibi, hesap hareketlerinden de takip edilebiliyor. Şimdilik Karşıyaka Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Buca Şirinyer aktarma merkezleri ile Adnan Menderes Havalimanı arasında çalışan 200, 202, 204 ve 206 numaralı ESHOT hatlarında aktif hale gelen ininal Kart ile ödeme, kısa süre içerisinde yeni hatlara da yayılacak.

Ön ödemeli kart profilinde olan ininal Kart, içinde bulunan bütçeye göre ödeme yapmaya imkan tanıyor. Bu sayede herhangi bir borç ya da faiz uygulamasıyla karşılaşmadan kullanılabilenininal Kart, anonim olduğu için bilgilerin çalınması gibi bir şüpheye kapılmadan güvenli alışveriş yapmayı mümkün hale getiriyor.

ininal Kartnasıl alınır?

Aralarında D&R, Macrocenter, Migros, ŞOK Market, Kim Market, Kipa, Pratik İşlem noktaları, Teknosa ve Vatan Bilgisayar'ın da bulunduğu 15 binden fazla satış noktasından kolayca temin edilebilen ininal Kart'a,banka ATM'leri, Kipa, Migros, Macrocenter, PTTMatik'ler, Nkolay ve Pratik İşlem noktaları, Şok Market'ler ve Teknosa mağazaları da dahil olmak üzere 75 binin üzerinde işlem noktasından ya da ininal uygulamasından bakiye yüklenebiliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde herhangi bir banka ATM'sini kullanarak, parasını nakit olarak da çekebiliyor.

Aylık harcama limiti 1250 TL olan ininal Kart, her ayın 1'inde sıfırlanarak yeniden 1250 TL'lik harcama yapmaya olanak sağlıyor. ininal Plus hesaba geçiş yapan kullanıcılar için ise 1250 TL olan aylık harcama limiti, 150 bin TL oluyor. Ayrıca aylık 500 TL olan ücretsiz para çekme limiti de 150 bin TL'ye yükseliyor, ve dilediğiniz her yerden para transferi ile ayrıcaklıklı olmanın keyfini çıkarın ayrtınlı bilgi alttaki linkte.

Kullanıcılar ininal hesabına, 5 adete kadar ininal Kart ekleyerek, harcamalarını ve kullanımlarını çeşitlendirebiliyor. Hiçbir banka hesabına gerek olmadan, sözleşme ya da form imzalamadan satış noktalarından temin edilen ininal Kart, özel kampanyalar ve indirimlerle de kullanıcılarına büyük avantajlar sunuyor.

ininal'in avantajlarından faydalanmak için, ininal uygulamasını akıllı telefonlarınızdan hemen indirebilir ve FinTech dünyasına adım atabilirsiniz...

Dilerseniz oyun dünyasında ininal ile e-pinoyun kodlarını alarak dilediğiniz oyunu oynayabilirsiniz, ayrıca sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. .