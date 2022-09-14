TOKİ İstanbul'da kaç sosyal konut yapılacak? İstanbul'un neresinde hangi ilçe ve mahallede sosyal konut yapılacak? TOKİ Sosyal konut nerelerde yapılacak? soruları ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Merakla beklenen dev sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Fiyatları ve uygun ödeme yöntemi ile binlerce kişinin başvurması beklenen sosyal konutların hangi ilçe ve mahallede yapılacağı merak ediliyordu. İstanbul'da sosyal konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler belli oldu...

TOKİ İstanbul'da kaç sosyal konut yapılacak? İstanbul'un neresinde hangi ilçe ve mahallede sosyal konut yapılacak? TOKİ Sosyal konut nerelerde yapılacak? İstanbul'da sosyal konutların nereye ve hagi mahalleye yapılacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. Sayılar ve sosyal konutun nerelere yapılacağı TOKİ tarafından duyuruldu. İşte TOKİ sosyal konutun yapılacağı ilçe ve mahalleler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin detayını açıklarken en büyük konut inşaasının sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşeceğinin altını çizdi. En fazla katılımın da İstanbul'da yapılması bekleniyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da ucuz sosyal konutlar vatandaşların yüzünü güldürdü. Ev fiyatlarının 1 milyondan yüksek olduğu kentte sosyal konut evlerinin fiyatları ve uygun ödeme koşulları da vatandaşları sevindirdi.

TOKİ İstanbul'da kaç sosyal konut yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "lk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünüİzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz."

İstanbul'un neresinde hangi ilçe ve mahallede sosyal konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.

TOKİ İstanbul sosyal konut başvurusu başladı mı?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Sosyal konut fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir." ifadelerinde bulundu.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.