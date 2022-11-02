Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular tamamladı. Dar gelirlileri kapsayan 250 bin sosyal konut projesinin ardından orta gelirliler için 100 bin sosyal konut projesinin hayata geçirileceği Baban Kurum tarafından açıklandı. TOKİ orta gelir sosyal konut hangi illerde yapılacak? TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul-İzmir-Ankara'da hangi ilçe ve mahallede yapılacak? soruları ise sosyal konutlara başvurmak isteyenler tarafından sorulmaya başlandı.

Milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından vatandaşlar kura çekimini dört gözle beklemeye başladı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin yanında orta gelir grubunu kapsaycak şeklde yeni bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelr grubu sosyal konut projesinde ilk defa sayı verdi. Kurum 100 bin konutun daha inşaasına başlanabileceğini açıkladı.

TOKİ orta gelir sosyal konut hangi illerde yapılacak?

Orta gelir 100 bin sosyal konut Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak. Sosyal konutların illere göre sayısı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Bakan Kurum ev sahibi olmak isteyen orta gelir grubundaki vatandaşları sevindiren açıklamasında şunları belirti: "Alt gelir grubuna yaptık, emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz. İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız, projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.

TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul-İzmir-Ankara'da hangi ilçe ve mahallede yapılacak?

Orta gelir grubu sosyal konut projesinde en yüksek payı İstanbul'un alması bekleniyor. Nüfus oranına göre Ankara ve İzmir'de de sosyal konut sayısının bir hayli fazla olması bekleniyor. Ancak net sayılar ilerleyen günlerde belli olacak.

TOKİ orta gelir grubu sosyal konut başvurusu ne zaman?

Bakan Murat Kurum, "TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." diyerek müjdeyi verdi.

TOKİ orta gelir sosyal konut başvuru şartları

Bakan Kurum geçriğimiz haftalarda detayları açıklanan orta gelir sosyal konut projesinin detayında şunlar yer aldı;

Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

Ev fiyatları düştü mü?

TOKİ'nin sosyal konut projesine yönelik de açıklamada bulunan Kurum, konut piyasasında, fiyatların sabitlendiğini ve hatta geri geldiğini belirterek, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak." şeklinde konuştu.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.

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