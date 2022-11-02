TOKİ 100 bin orta gelir sosyal konut | Başvuru ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilir? Sosyal konuta başvuranlar orta gelir projesine başvurabilir mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev sahibi olmanın hayalini kuranları sevindiren yeni bir sosyal konut projesinin sinyalini verdi. Bu kez orta gelir grubunu kapsayan projede 81 il genelinde 100 bin konut inşasının hedeflendiği açıklandı. Peki orta gelir 100 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir, başvurular ne zaman başlayacak?

TOKİ 100 bin orta gelir sosyal konut | Başvuru ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilir? Sosyal konuta başvuranlar orta gelir projesine başvurabilir mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev sahibi olmanın hayalini kuranları sevindiren yeni bir sosyal konut projesinin sinyalini verdi. Bu kez orta gelir grubunu kapsayan projede 81 il genelinde 100 bin konut inşasının hedeflendiği açıklandı. Peki orta gelir 100 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir, başvurular ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihiinni en büyük sosyal konut projesinin detayları geçtiğimiz ay açıklamış ve başvurular alınmaya başlanmıştı. Ekim ayının sona ermesi ile sosyal konut başvuruları da bitti. Kura çekimi beklenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir sosyal konut projesi sinyali geldi.

TOKİ 100 bin orta gelir sosyal konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev sahibi olmak isteyen ancak geliri belirlenen sınırarın üstünde olan vatandaşları kapsayacak yeni bir sosyal konut projesinin sinyalini verdi. Bakan Kurum "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.

100 bin sosyal konut başvuru ne zaman başlayacak?

Orta gelirli gurubu kapsayacak olan sosyal konut projesine dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi ve başvuru tarihlerinin belli olması bekleniyor.

TOKİ 100 bin orta gelirli sosyal konut başvuruları ne zaman ve kimler başvurabilir?

Orta gelirli sosyal konut projesinde vatandaşların ev sahibi olmaması ve istenen gelir seviyesinden fazla aylık gelirleri olmamasına bakılacak.

Sosyal konutlara kaç kişi başvurdu?

Dar gelirli 250 bin sosyal konut başvuruları sona erdi. TOKİ sosyal konut başvuru sayısının 8 milyonu aştığı ancak geçerli başvuru sayısının 5 milyon 135 bin 324 olduğu açıklandı.

TOKİ nedi?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.