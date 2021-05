Teknosa'dan ilk çeyrekte 2,4 milyon TL net kar

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 'Bu yılın ilk çeyreğinde de bugüne kadar müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar sonucu başarılı bir performans elde ettik' dedi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyon TL net kara ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, 'Yeni Neslin Teknosası' dönüşüm programına ve müşteri deneyimine yaptığı yatırımlar ile büyümesini sürdürüyor.

Salgına rağmen 2020 yılında ciro ve net karlılıkta rekor kıran Teknosa, 2021 yılı ilk çeyrekte de başarılı finansal sonuçlar elde etti ve son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek karını açıkladı. Teknosa, ilk çeyrekte hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle mağazaları yaklaşık 23 gün kapalı kalmasına rağmen, cirosunu geçen yılın aynı döneminin yüzde 39,4 üzerinde gerçekleştirerek 1,5 milyar TL'ye, net karını da 33,3 milyon TL iyileşme ile 2,4 milyon TL'ye çıkardı.

Başarı grafiğini istikrarlı bir biçimde yükselten Teknosa, çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru olarak yatırımlarını sürdürdüğü e-ticarette de yüzde 80'lik büyüme ile 202,4 milyon TL ciroya ulaştı.

- 'Müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar sonucu başarılı bir performans elde ettik'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2019 yılı ortalarında 'Yeni Neslin Teknosası' adıyla başlattıkları dönüşüm programıyla ciro ve karlılıkta istikrarlı bir büyüme yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Pandemiye rağmen 2020 yılını rekor performansla kapattık. Bu yılın ilk çeyreğinde de bugüne kadar müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar sonucu başarılı bir performans elde ettik. Türkiye geneli ve il bazındaki sokağa çıkma yasakları dikkate alındığında mağazalarımız yaklaşık 23 gün kapalı olmasına rağmen güçlü büyümemizi sürdürdük. Geçen yıl başlayan evde yaşama bağlı satın alma trendi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti.

Biz de her an, her yerde müşterilerimizin artan teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak, keyifli bir alışveriş ve kapsamlı deneyim ortamı sunmak amacıyla aksiyonlar aldık. Çalışmalarımızı yapay zeka algoritmalarından yararlanarak, akıllı, geleceği tahmin eden veriye dayalı bir sistem ile yönetiyoruz. Veriye dayalı iş modelimiz sayesinde müşterilerimizin beklentilerini hızlı anlama ve buna uygun özel hizmet ve öneri sunma konusunda hızlı hareket edebiliyoruz. Operasyonel mükemmellik adına süreçlerimizi müşteri odaklı şekilde iyileştirmeye devam edeceğiz.'

Gürcan, 2021 yılını yatırım ve atılım yılı ilan ettiklerini ve Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturulacağını belirterek, şunları kaydetti:

'Türkiye'de sektördeki öncülüğümüzü yeni bir iş modeli ile pekiştiriyoruz. Teknosa bünyesinde, teknolojiyi odağına alan eşsiz bir pazaryeri modelini hayata geçireceğiz. Oluşturacağımız pazaryeri ile müşterilerimizin karşısına daha güçlü ürün yelpazesiyle çıkmayı, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vermeyi ve hızlı büyüyen e-ticareti çoklu kanal stratejimizin odağına koyarak müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza en iyi değeri sunmayı hedefliyoruz.

Farklı, ilkleri içinde barındıran ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde adresleyecek bir pazaryeri tasarlıyoruz. Pazaryerimiz, Teknosa'nın mağazacılık ve çevrimiçi kanallardaki mevcut güçlü yetkinliklerinin üzerine ek bir kas olarak inşa edilecek ve tüm iş hacmimizi büyütecek. 2021 yılının son çeyreğinde pazaryerimizin ilk fazını tüketicilerimizle buluşturmayı planlıyoruz.'

